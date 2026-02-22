Днес до обяд валежите навсякъде ще спрат, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ). Атмосферното налягане ще се повишава и ще е по-високо от средното.

Облачността от запад ще се разкъсва и намалява. Следобед над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. Ще духа до умерен вятър от запад-северозапад, в Източна България – от северозапад. Минималните температури ще са между минус 6° и минус 1°, максималните - между 2° и 7°, по-ниски в североизточните райони. В София минималната температура ще бъде около минус 3°, максималната – около 5°.

По Черноморието до обяд облачността ще бъде значителна и на отделни места все още ще превалява сняг. Следобед валежите ще спрат и облачността ще се разкъсва и намалява. Ще духа умерен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 5° и 7°. Температурата на морската вода е 5°-6°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

В планините ще бъде облачно със снеговалежи, но постепенно ще спират и облачността ще се разкъсва и намалява. Ще духа умерен вятър от север-северозапад. По планинските проходи все още ще има условия за виелици и навявания. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 0°, на 2000 метра – около минус 5°.

През първите дни от новата седмица вятърът ще е слаб от запад-северозапад. В понеделник преди обяд ще има и слънчеви часове, след обяд от запад ще започне увеличение на облачността. Минималните температури ще са между минус 5° и 0°, а максималните - между 10° и 15°. Във вторник облачността ще е значителна, от запад на изток на места в страната ще превали, предимно дъжд. Минималните температури ще се повишат, а дневните ще са почти без промяна.

