Обилни снеговалежи и виелици са обхванали югоизточните турски окръзи Муш, Битлис, Ван и Хаккяри през последните две денонощия, предизвиквайки затруднения в придвижването и прекъсвайки достъпа до общо 148 населени места, съобщава в. "Биргюн".

По информация на местните власти заради обилните снеговалежи е прекъснат достъпа до 36 населени места в окръг Ван, 61 населени места в окръг Хаккяри, 50 населени места в окръг Муш и едно населено място в окръг Битлис.

Аварийни екипи са изпратени на терен и работят активно за почистването на натрупалия сняг и възстановяването на движението по прекъснатите пътни артерии, информират още местните власти.

