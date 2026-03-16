Обилни снеговалежи в Югоизточна Турция; достъпът до близо 150 населени места е прекъснат
Няма достъп до 148 населени места; аварийни екипи разчистват и възстановяват движението
Обилни снеговалежи и виелици са обхванали югоизточните турски окръзи Муш, Битлис, Ван и Хаккяри през последните две денонощия, предизвиквайки затруднения в придвижването и прекъсвайки достъпа до общо 148 населени места, съобщава в. "Биргюн".
По информация на местните власти заради обилните снеговалежи е прекъснат достъпа до 36 населени места в окръг Ван, 61 населени места в окръг Хаккяри, 50 населени места в окръг Муш и едно населено място в окръг Битлис.
Аварийни екипи са изпратени на терен и работят активно за почистването на натрупалия сняг и възстановяването на движението по прекъснатите пътни артерии, информират още местните власти.