Вятърната енергия осигури над 14 процента от електричеството в Европа през изминалото денонощие
Вятърната енергия осигури 14,5 процента от електричеството в Европа за денонощие, водени от Литва, Гърция и Германия; България е 3,8 процента.
Делът на електроенергията от вятърни централи в Европа през изминалите 24 часа е 14,5 на сто, сочат данни от днешния бюлетин на платформата WindEurope Power Numbers, цитирана от БТА.
Вятърни турбини, разположени на сушата, са произвели 13,4 процента от общото количество електроенергия (1,060 гигаватчаса), а на морските вятърни паркове се падат 1,1 процента (91 гигаватчаса) от нея.
Страните в Европа с най-голям дял на вятърната енергия в общия електроенергиен микс през последното денонощие са Литва (51,7 на сто), Гърция (43,1 на сто) и Германия (31,4 процента). В България делът 3,8 процента.
Най-значителни количества електроенергия от вятър са произведени в Германия (403,7 гигаватчаса), Франция (106,9 гигаватчаса) и Полша (97,7 гигаватчаса), сочи още справката.
В България са произведени 5 гигаватчаса.