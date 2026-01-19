Делът на електроенергията от вятърни централи в Европа през изминалите 24 часа е 14,5 на сто, сочат данни от днешния бюлетин на платформата WindEurope Power Numbers, цитирана от БТА.

Вятърни турбини, разположени на сушата, са произвели 13,4 процента от общото количество електроенергия (1,060 гигаватчаса), а на морските вятърни паркове се падат 1,1 процента (91 гигаватчаса) от нея.

Страните в Европа с най-голям дял на вятърната енергия в общия електроенергиен микс през последното денонощие са Литва (51,7 на сто), Гърция (43,1 на сто) и Германия (31,4 процента). В България делът 3,8 процента.

Най-значителни количества електроенергия от вятър са произведени в Германия (403,7 гигаватчаса), Франция (106,9 гигаватчаса) и Полша (97,7 гигаватчаса), сочи още справката.

В България са произведени 5 гигаватчаса.

 

