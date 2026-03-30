Значителни валежи от дъжд до няколко десетки литра на квадратен метър ни очакват в средата на седмицата

През почти цялата седмица, която започва днес, времето ще остане хладно и в много от дните - дъждовно. Добрата новина е, че слани и мраз в низините няма да има.

До края на деня днес остава облачно. Дъжд ще вали преди обяд в централните и източни райони, а след обяд - главно в Североизточна България и Родопите. Дневните температури ще бъдат от 8-10 градуса по високите западни полета до 12-15 на места в Тракия и североизточните райони. В Дунавската равнина ще духа умерен и силен вятър от запад-северозапад.

През нощта ще бъде облачно. Слаби превалявания от дъжд ще има само на отделни места в Тракия и по Черноморието. В Дунавската равнина ще духа до умерен западен вятър. Минималните температури ще са от 2 до 8 градуса.

През деня ще има значителна облачност с временни разкъсвания в низините. Дъжд ще превалява в Южна България, главно около планините и крайните южни части. Вятърът от запад ще отслабне. без да стихва напълно в низините. Максималните температури в повечето места ще са от 8 до 12 градуса.

Утре над по-голямата част на континента ще бъде облачно, с превалявания, в много райони - ветровито и сравнително хладно за края на март. Изключение са крайните западни и източните части, които са под влияние на зони на високо атмосферно налягане - антициклонални гребени. Там ще има повече слънце, макар с малко по-хладно утрини. Най-хладно ще бъде в Полша и германия, а най-топло, с температури около и над 20 градуса - в Испания и Португалия. У нас, на Балканите ще бъде облачно, в низините - ветровито, а дъжд ще вали в Южна България и Северна Гърция.

В нашата страна в сряда ще остане облачно. Вятърът от запад ще стихне, а впоследствие ще се появи и усили до умерен североизточен такъв. От югозапад ще започнат нови превалявания от дъжд, които до вечерта ще обхванат цялата страна. Минималните температури ще са без промяна от около 4 до 8 градуса, а дневните - от 9 до 15, по-ниски на запад и югозапад.

В четвъртък ще бъде облачно, с повсеместни валежи от дъжд, в планините на Западна България над 1100-1300 метра - от сняг. Минималните температури ще са без промяна, но дневните ще се понижат и в повечето места ще бъдат под 10 градуса, от 5-6 на запад до 12 в Бургаско.

В петък облачността ще бъде значителна, но ще има и временни разкъсвания. Преваляванията ще отслабват и в повечето места ще спират, макар че тук-там все още са възможни слаби такива. Минималната температура в повечето места ще бъде от 2 до 8 градуса,а дневните слабо ще се повишат и ще са от 6-7 до 13 градуса. Ще духа предимно слаб западен вятър.

В събота остава предимно облачно, а валежите ще се активизират и дъжд ще вали в много райони на страната, но вече започва повишение на температурите. Минималните ще са предимно от 4-5 до 10-11, а дневните ще се повишат и на много места, главно в Северна и отчасти - Източна България ще достигнат до около 15 градуса, за останалите части на страната от 9 до 13-14.

С предупреждение, че заради динамиката на атмосферните процеси и сравнително дългите срокове, прогнозите за неделя и началото на следващата седмица все още не могат да се приемат за сигурни, вероятността да преминем от хладното и дъждовно към по-топли "истинско" пролетно време в последния ден на седмицата, нараства. Според сценариите, в неделя и началото на следващата седмица ни очаква време с повече слънце и по-високи температури.

Подробни и по-конкретни прогнози - в следващите дни.