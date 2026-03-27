Нов анализ показва, че британското климатично финансиране за развиващите се страни реално се свива с до 50% заради инфлация и счетоводни промени

Според нов анализ на сайта Carbon Brief, ако се отчетат както счетоводните промени, така и инфлацията, Обединеното кралство на практика почти наполовина съкращава климатичната помощ, която предоставя на развиващите се държави.

На 19 март правителството съобщи, че през следващите три години ще отпусне "около 6 млрд. паунда" като международно "климатично финансиране". Така се заменя по-ранната цел от 11,6 млрд. паунда за периода 2021-2026, насочена към подпомагане на страните от глобалния юг да ограничават емисиите си и да се адаптират към климатичните рискове.

Новото обещание беше представено като свиване на разходите с до 14% спрямо последните години, част от по-широкия план на Великобритания да намали помощта за развитие и да увеличи бюджета за отбрана. Изчисленията на Carbon Brief обаче показват, че действителното намаление е далеч по-голямо. След корекция за инфлация новата цел е приблизително с 30% по-ниска на годишна база. А ако от сметките се изключат и широко критикуваните практики на "креативно счетоводство", които изкуствено повишават отчетения обем разходи, новият ангажимент излиза приблизително с 50% под предишния.

Този спад в климатичното финансиране означава, че заедно с други големи донори Великобритания се отдалечава от международната цел, договорена през 2024 г. на COP29 в Баку, за нарастване на климатичната помощ до 300 млрд. долара годишно до 2035 г.

Съгласно Парижкото споразумение Великобритания, както и останалите развити държави, са поели ангажимент да осигуряват финансова подкрепа за климатични действия в развиващите се страни. Това "климатично финансиране" се формира в рамките на по-общия британски бюджет за "официална помощ за развитие".

В продължение на години различни правителства са определяли фиксирани цели за климатично финансиране в петгодишни периоди, като средствата са подкрепяли разнообразни инициативи, от соларни проекти в Нигерия до засаждане на мангрови гори в Индонезия.

През 2019 г. консервативното правителство пое ангажимент да "удвои" предходната цел от 5,8 млрд. паунда за финансовите години 2016-17 до 2020-21 и да достигне общо 11,6 млрд. паунда за периода 2021-22 до 2025-26. През 2024 г. настоящото лейбъристко правителство наследи този ангажимент на фона на геополитическа нестабилност, конфликти и заплахи за глобалните усилия срещу климатичните промени.

На COP29 през 2024 г. Великобритания, заедно с останалите развити държави, прие и нова глобална цел, приблизително утрояване на общото климатично финансиране до 300 млрд. долара годишно до 2035 г. С наближаването на края на периода на целта от 11,6 млрд. паунда през април 2026 г. натискът върху правителството се засили да определи нова цел, която да увеличи помощта в съответствие с тази международна амбиция.

Вместо това, след COP29, Великобритания обяви, че ще намали общите разходи за помощ до 0,3% от брутния национален доход, спрямо историческите 0,7%, за да освободи ресурс за военни разходи. Така продължава линията на съкращения, започната при предишното консервативно управление, и се вписва в подобни процеси и в други държави. Най-показателният пример са САЩ, които на практика са елиминирали приноса си към международното климатично финансиране.

През март външният министър Ивет Купър изложи конкретика как общите орязвания на задграничната помощ ще се разпределят между приоритетите за периода 2026-27 до 2028-29, включително климатичното финансиране. Тя заяви:

"През следващите три години Великобритания ще изразходва около 6 млрд. паунда от официалната помощ за развитие като международно климатично финансиране. Ще балансираме подкрепата между смекчаване и адаптация и ще запазим фокуса върху природата."

Дори без да се правят корекции за инфлация и счетоводни изменения, това представлява ясно намаление на годишните разходи за климатично финансиране, както показва и графиката в оригиналния анализ.

Въпреки уверението на Купър, че ще се "запази фокусът върху природата", правителството премахна и практиката да се "ограничават" средства, предназначени специално за опазване на природата и горите. Отпадна и подходът за петгодишни цели, които дават по-голяма предвидимост на получателите на климатична помощ. Прави впечатление и сравнително неясното формулиране "около" 6 млрд. паунда, при положение че предишните цели бяха точно фиксирани на 11,6 млрд. и 5,8 млрд. паунда. Това потенциално оставя възможност реално да бъдат похарчени по-малко от 6 млрд.

Правителството изрично посочва и промяна в подхода, при която публичната помощ за развитие се използва, за да "отключи частни инвестиции за развитие", като описва тази линия като "иновативни реформи в развитието". Купър допълни, че освен 6-те млрд. паунда за климатично финансиране:

"Ще се стремим да генерираме допълнителни 6,7 млрд. паунда инвестиции, подкрепени от Великобритания, с положителен ефект за климата и природата, както и да мобилизираме още милиарди частно финансиране."

Тя определи "климата и природата" като две от четирите "приоритетни" теми при свиващ се бюджет за помощ. Въпреки това парламентарната комисия по международно развитие изрази "дълбока загриженост" за новия ангажимент, а неправителствени организации го определиха като "крачка назад".

## Счетоводни промени

Медийни публикации, отразяващи изявлението на Купър, посочиха, че новата цел е с 13-14% под предишната. Тази оценка се основава на разликата между средния годишен принос по новия ангажимент до 2029 г., около 2 млрд. паунда, и средните 2,3 млрд. паунда годишно през предходния период.

Carbon Brief обаче отбелязва, че подобно директно сравнение създава впечатление за по-голяма амбиция, отколкото съществува в действителност. Когато през 2019 г. беше заложена целта от 11,6 млрд. паунда, към нея се отчитаха единствено конкретни проекти, пряко финансирани от британското правителство и ясно свързани с климата. През 2023 г. консервативното правителство промени критериите и разшири набора от средства, които могат да се включват в целта.

Това доведе до преетикетиране на вече съществуваща подкрепа за многостранни банки за развитие (MDB), на хуманитарна помощ и на по-голям обем инвестиции в частния сектор като "климатично финансиране". Подобен подход, прилаган и от други донори, означава, че правителството вече е на път да изпълни целта от 11,6 млрд. паунда. (За повече подробности вижте предишното отразяване на Carbon Brief.)

Тогава неправителствени организации разкритикуваха това "креативно счетоводство". Британският официален орган, който контролира разходите за помощ, също описа промените като "преместване на вратата", тъй като те позволяват целта да бъде постигната с по-малко ново финансиране. Въпреки това настоящото лейбъристко правителство запази въведените изменения.

Заедно с последното съобщение правителството публикува и списък с конкретни разпределения на помощта, включително предвидените средства за MDB и за британската институция за развитие British International Investment (BII). При стария счетоводен подход по-голямата част от тези разходи не биха се считали за климатично финансиране, но при новите правила значителен дял ще бъде отчетен като такъв.

Оценката е, че 1,7 млрд. паунда от новото климатично финансиране за следващите три години, или приблизително 28% от общата сума, не биха били класифицирани като климатично финансиране преди счетоводните промени.

Както личи и от оригиналната графика, голяма част от прекласифицираните средства идват от автоматичното включване на фиксиран дял от британското финансиране към MDB като "климатично релевантно". MDB, сред които са Световната банка и Африканската банка за развитие, са ключови източници на глобално климатично финансиране. Държави членки като Великобритания правят вноски в тези институции, а те използват ресурсите си за финансиране на проекти за развитие.

Съществената разлика е, че докато почти цялото традиционно климатично финансиране на Великобритания е било под формата на безвъзмездни средства за развиващите се държави, MDB предоставят значителна част от подкрепата си като заеми. Делът на заемите в глобалното климатично финансиране отдавна е спорен въпрос за развиващите се страни.

## Отчитане на инфлацията

Вторият основен фактор при съпоставянето на старите и новите цели е инфлацията. Специалисти подчертават, че при дългосрочни финансови ангажименти стойностите трябва да се коригират спрямо инфлационните промени.

Темата е особено важна, тъй като през последните години инфлацията във Великобритания и в глобален план беше значителна. В резултат средствата, обещани от Великобритания през 2019 г., днес имат по-ниска покупателна способност.