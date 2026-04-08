Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) издаде за днес предупреждение от първа степен - жълт код, за силен северозападен вятър в цялата страна, съобщава БТА. На много места поривите на вятъра ще са между 20 и 24 метра в секунда, се съобщава в картата с предупредителните кодове за опасните метеорологични явления, публикувана в сайта на НИМХ.

Времето днес ще е ветровито - ще духа умерен и силен северозападен вятър, и с него ще нахлува студен въздух. Ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността и главно над Източна България ще има превалявания от дъжд.

Максималните температури в страната днес ще са между 12 и 17 градуса, по-високи ще са в крайните югозападни райони - до 20 градуса, а в София - около 14 градуса.

