Жълт код за силен вятър за цялата страна издаде за днес Националният институт по метеорология и хидрология
НИМХ обяви жълт код за силен северозападен вятър в цялата страна с пориви до 24 м/с, застудяване, слънце и локални дъждове в Изтока
Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) издаде за днес предупреждение от първа степен - жълт код, за силен северозападен вятър в цялата страна, съобщава БТА. На много места поривите на вятъра ще са между 20 и 24 метра в секунда, се съобщава в картата с предупредителните кодове за опасните метеорологични явления, публикувана в сайта на НИМХ.
Времето днес ще е ветровито - ще духа умерен и силен северозападен вятър, и с него ще нахлува студен въздух. Ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността и главно над Източна България ще има превалявания от дъжд.
Максималните температури в страната днес ще са между 12 и 17 градуса, по-високи ще са в крайните югозападни райони - до 20 градуса, а в София - около 14 градуса.