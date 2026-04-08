БЧК: В планините духа ураганен вятър, лоши са условията за туризъм
Издирват 79 годишна жена край Ръжена
Лоши са условията за туризъм в планините, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК). Във високите части на планините духа ураганен вятър, но преобладава ясно и слънчево време. Планинските спасители призовават за повишено внимание по време на движение.
Съоръженията във високите части е малко вероятно да работят, но тези в ниските продължават да функционират, допълниха от ПСС.
Оттам казаха още, че акцията по издирване на изчезналата жена от село Ръжена продължава. По случая работят и екипи на МВР.
БТА припомня, че на 4 април от Областната дирекция на МВР в Стара Загора съобщиха, че се издирва Танка Колева Манова, на 79 години, от казанлъшкото село Ръжена. В издирването на жената участват както полицейски екипи и доброволци, така и спасителни екипи със следови кучета, а също и доброволец с високотехнологичен дрон.