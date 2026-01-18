2475 Снимка: НИМХ

Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) обяви за днес жълт код за студено време в цялата страна. Минималните температури ще са от минус 14 до минус 9 градуса, а максималните също ще са отрицателни.

Днес от североизток ще продължи да нахлува студен въздух. Над по-голямата част от страната ще преобладава облачно време. Над южните райони от страната облачността временно ще се разкъсва и намалява. В западните райони ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток, а в източните - умерен от север-североизток.

Снимка: НИМХ

Максималните температури в Северна България ще бъдат между минус 7° и минус 3°, за Южна - между минус 2° и 3°, за София - около минус 1°.

Времето в планините не е добро за туризъм. Над Стара планина и планините от Източна България ще бъде облачно. Валежи от сняг ще има в Странджа и на отделни места по Стара планина. Над масивите от Югозападна България и Родопите облачността ще е разкъсана и намаляваща през дневните часове. Ще духа умерен и временно силен вятър от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около минус 4°, на 2000 метра - около минус 10°.

По Черноморието ще преобладава облачно време. Валежи от сняг ще има по Южното Черноморие. Ще духа умерен и временно силен северен вятър. Максималните температури ще бъдат от минус 4°-минус 3° по северното крайбрежие до минус 2°-0° по Южното. Температурата на морската вода е 8°-10°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

Снимка: НИМХ

И в понеделник ще бъде доста студено, като минималните температури в повечето места ще са между минус 12° и минус 7°, а максималните - от минус 5° до 0°. Над Северна България ще има значителна облачност, на места и видимостта ще е намалена, почти без валежи. Над Южна облачността ще е разкъсана, на места ще бъде предимно слънчево.

Във вторник вятърът ще отслабне и ще се смени с юг-югоизточен. Ще преобладава слънчево време, дневните температури слабо ще се повишат. Към вечерта и през нощта срещу сряда облачността от югозапад ще се увеличи и през следващите дни над повечето райони ще е по-често значителна. В сряда на места в Южна България, през нощта срещу четвъртък - в Източна ще превали слаб сняг или дъжд и сняг. В четвъртък и петък ще е почти без валежи, затоплянето ще продължи.

Днес Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 53 мин. и залязва в 17 ч. и 22 мин. Продължителност на деня е 9 ч. и 29 мин.