Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) обяви за днес жълт код за студено време в цялата страна. Минималните температури ще са от минус 14 до минус 9 градуса, а максималните също ще са отрицателни.

Днес от североизток ще продължи да нахлува студен въздух. Над по-голямата част от страната ще преобладава облачно време. Над южните райони от страната облачността временно ще се разкъсва и намалява. В западните райони ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток, а в източните - умерен от север-североизток.

Снимка: НИМХ

Максималните температури в Северна България ще бъдат между минус 7° и минус 3°, за Южна - между минус 2° и 3°, за София - около минус 1°.

Времето в планините не е добро за туризъм. Над Стара планина и планините от Източна България ще бъде облачно. Валежи от сняг ще има в Странджа и на отделни места по Стара планина. Над масивите от Югозападна България и Родопите облачността ще е разкъсана и намаляваща през дневните часове. Ще духа умерен и временно силен вятър от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около минус 4°, на 2000 метра - около минус 10°.

По Черноморието ще преобладава облачно време. Валежи от сняг ще има по Южното Черноморие. Ще духа умерен и временно силен северен вятър. Максималните температури ще бъдат от минус 4°-минус 3° по северното крайбрежие до минус 2°-0° по Южното. Температурата на морската вода е 8°-10°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

Снимка: НИМХ

И в понеделник ще бъде доста студено, като минималните температури в повечето места ще са между минус 12° и минус 7°, а максималните - от минус 5° до 0°. Над Северна България ще има значителна облачност, на места и видимостта ще е намалена, почти без валежи. Над Южна облачността ще е разкъсана, на места ще бъде предимно слънчево.

Във вторник вятърът ще отслабне и ще се смени с юг-югоизточен. Ще преобладава слънчево време, дневните температури слабо ще се повишат. Към вечерта и през нощта срещу сряда облачността от югозапад ще се увеличи и през следващите дни над повечето райони ще е по-често значителна. В сряда на места в Южна България, през нощта срещу четвъртък - в Източна ще превали слаб сняг или дъжд и сняг. В четвъртък и петък ще е почти без валежи, затоплянето ще продължи.

Днес Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 53 мин. и залязва в 17 ч. и 22 мин. Продължителност на деня е 9 ч. и 29 мин.

ИЗБРАНО
Калушев с 21 имота в България, купил и 5 декара край хижа "Петрохан" от държавата за €2500 Днес
Калушев с 21 имота в България, купил и 5 декара край хижа "Петрохан" от държавата за €2500
74706
Разкриха причината за смъртта на Катрин О'Хара Лайф
Разкриха причината за смъртта на Катрин О'Хара
9657
Днес на Олимпийските игри: Внимание към българите в ски бягането и биатлона (Програма) Корнер
Днес на Олимпийските игри: Внимание към българите в ски бягането и биатлона (Програма)
4306
Agriventures Connect 2026: Среща на иновациите, инвестициите и устойчивото развитие в агро-хранителния сектор Бизнес
Agriventures Connect 2026: Среща на иновациите, инвестициите и устойчивото развитие в агро-хранителн...
3594
Снимка показва Илон Мъск на вечеря с Джефри Епстийн и водещи фигури от Силициевата долина IT
Снимка показва Илон Мъск на вечеря с Джефри Епстийн и водещи фигури от Силициевата долина
11964
Националният конкурс "Път към славата" се завръща с мащабна програма и рекорден награден фонд Impressio
Националният конкурс "Път към славата" се завръща с мащабна програма и рекорден награден фонд
2722
Градове и чудеса: Най-странното и забележително от седмицата URBN
Градове и чудеса: Най-странното и забележително от седмицата
2990
Тайните на Мавриций: Изумителният подводен водопад Trip
Тайните на Мавриций: Изумителният подводен водопад
1105
Гювеч със свинско контрафиле Вкусотии
Гювеч със свинско контрафиле
1592
Тези зодиакални знаци могат да обичат някого години наред, без да го показват Zodiac
Тези зодиакални знаци могат да обичат някого години наред, без да го показват
922