 Администрацията на Тръмп е заявила намерение да изведе САЩ от глобалния климатичен договор, съобщи CNN. Според медията, решението за напускане на Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (UNFCCC), заедно с още 65 международни организации, е оповестено чрез меморандум на Белия дом, в който се посочва, че тези структури "вече не служат на американските интереси".

The New York Times уточни, че UNFCCC "включва като членове всички останали държави в света" и определи този ход като затвърждаване на "изолацията на САЩ от останалия свят, когато става дума за борбата с климатичните промени".

СЪЩЕСТВЕНИ ПОСЛЕДИЦИ: Associated Press представи списък на организациите, от които САЩ се оттеглят, включително и други климатично свързани институции като Междуправителствения панел по изменение на климата (IPCC) и Международната агенция за възобновяема енергия (IRENA).

Washington Post подчерта, че напускането ще доведе и до прекратяване на американското финансиране за тези организации.

Bloomberg посочи, че подобни действия вероятно ще "ограничат значително глобалното влияние на тези структури". 

НЕСИГУРЕН ИЗЛИШЪК: Световните цени на петрола отчетоха лек спад през седмицата, "след като операцията на САЩ за задържане на венецуелския президент Николас Мадуро създаде несигурност около бъдещето на най-големите запаси от суров петрол в света", написа Financial Times.

Изданието допълва, че южноамериканската държава добива под 1% от световния петрол, но разполага с около 17% от доказаните глобални запаси, което й дава възможност да увеличи значително предлагането в световен мащаб. ИСКАНИЯ НА ТРЪМП:

Междувременно Тръмп заяви, че Венецуела "ще предаде" на САЩ 30-50 млн. барела петрол, на стойност около 2,8 млрд. долара (2,1 млрд. паунда), съобщи BBC News.

Според твърденията на Тръмп, петролът ще бъде продаван по пазарни цени и ще се използва, за да "облагодетелства хората във Венецуела и САЩ". Съобщението "дойде с малко подробности", но "отбеляза значително ескалиране от страна на американското правителство в опитите му да разшири икономическото си влияние във Венецуела и извън нея", отбеляза Bloomberg.

През 2025 г. делът на електроенергията във Великобритания, произведена от възобновяеми източници, е по-голям от този на всеки друг енергиен източник, показва анализ на медии.

 

