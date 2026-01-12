Страната е първата, която прави това

239 Снимка: AP Photo/Evan Vucci/БТА

Администрацията на Тръмп обяви намерението си да изтегли САЩ от всеобхватния световен договор за климата, съобщава CNN.

Решението да се напусне Рамковата конвенция на ООН по изменението на климата (UNFCCC), заедно с 65 други международни организации, беше обявено чрез меморандум на Белия дом, в който се посочва, че тези органи "вече не служат на американските интереси", добавя новинарската агенция.

New York Times обяснява, че UNFCCC включва всички останали държави в света като членове и описва тази стъпка като затвърждаваща изолацията на САЩ от останалата част на света по отношение на борбата с климатичните промени.

Associated Press изброява всички организации, от които САЩ се оттеглят, включително други органи, свързани с климата, като Междуправителствената група за климатични промени (IPCC) и Международната агенция за възобновяема енергия (IRENA).

"Вашингтон пост" отбелязва, че това означава и оттегляне на финансирането от САЩ за тези органи.

Блумбърг твърди, че тези климатични действия вероятно ще ограничат значително глобалното влияние на тези организации.

"Политико" пише, че оттеглянето на САЩ от ключовия климатичен договор от 1992 г. е огромен удар за усилията за борба с глобалното затопляне.