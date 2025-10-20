Изтичането на метан във водите на Антарктида се увеличава бързо, което буди тревоги, свързани с този източник на парникови газове, съобщи Синхуа, като цитира учени. Това съобщава материал на БТА.

Метанът е парников газ, който задържа осемдесет пъти повече топлина от въглеродния диоксид в продължение на две десетилетия. Експерти изследват как тези източници на метан може да са свързани със затоплящия се климат, се казва в в публикация в Earth Sciences New Zealand, цитирана от Синхуа.

Учените са открили над 40 зони, в които се наблюдава изтичане на метан и са се образували наскоро в плитките води на морето Рос, което показва фундаментална промяна в регионалното отделяне на метан около Антарктида. "Изтичащият метан и други химикали се разтварят във водата, като често това е съпроводено с потоци от мехурчета, достигащи чак до повърхността", посочва изследователят Сара Сийбрук. "Първият такъв случай беше открит случайно през 2012 г. и оттогава те се появяват със забележителна скорост", пояснява тя.

С помощта на водолази и дистанционно управлявани превозни средства, с които търси нови изтичания на метан под леда, изследователският екип, воден от Сийбрук, проучва обекти на дълбочина между 5 и 240 метра под морското равнище. На нос Еванс, от западната страна на остров Рос в Антарктида, където преди е било документирано еднократно изтичане на газ, сега учените откриват десетки нови.

"Ако тези изтичания продължат да се появяват в районите, в които работим, това наистина повдига въпроса как може да изглежда плитката крайбрежна антарктическа зона след пет или десет години. Тази система се променя бързо пред очите ни от година на година", каза още Сийбрук, цитирана от Синхуа.

