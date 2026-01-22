Серията от бури, които връхлитат Южна Италия от дни и причиняват хаос и мащабни щети, продължава, без да отслабва и днес, съобщи италианската новинарска агенция АНСА. Най-тежко засегнати от циклона "Хари" бяха Сицилия, Сардиния и Калабрия.

"Изглежда като военен бюлетин", заяви Данило Ло Джудиче, кмет на Санта Тереза ди Рива, коментирайки опустошенията, причинени от екстремните метеорологични условия в града край Месина.

Сред нанесените щети е и огромно пропадане на част от крайбрежния път на града. В Катания десетки семейства бяха принудени да се евакуират, след като бурното заради ветровете море е заляло крайбрежните части на града.

През нощта бяха засегнати и Еолийските острови от силното вълнение, като морето заля пристанища, пътища и жилища.

В калабрийския град Катандзаро пожарникари спасиха техник на енергийния гигант "Енел", който е бил блокиран в своя ван от придошлите води. Италиански фермери съобщават и за значителни щети по реколтата и селскостопанската инфраструктура, включително оранжерии, в резултат на бурите. (Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и АНСА)

 

