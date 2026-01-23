Регистрирани са десетки сигнали за помощ и отводняване на приземни етажи

Двама души са загинали вследствие на лошото време в Гърция, съобщи гръцката държавна телевизия ЕРТ, позовавайки се на информация от полицейските власти.

Проливните дъждове, придружени с гръмотевици и силни пориви на вятъра, който засегнаха няколко региона на страната вчера вечерта и тази нощ, са причинили локални наводнения, щети по инфраструктурата, затруднения в транспорта и други обществени услуги. Регистрирани са десетки сигнали за помощ и отводняване на приземни етажи.

Според информацията най-тежко е пострадала област Атика, включваща столицата Атина. В квартал Глифада, намиращ се в южната част на гръцката столица, вследствие на интензивните валежи и придошлите води по улиците е загинала 56-годишна жена, придвижваща се пеша. Тя е била блъсната от отнесен от водата автомобил и затисната в друго превозно средство. Пристигналите екипи на пожарната служба са я извадили без признаци на живот, информира ЕРТ.

Втората жертва е регистрирана в Паралио Астрос - малко крайбрежно селище в източната част на Пелопонес, на брега на Арголическия залив. Там 53-годишен служител на бреговата охрана е загинал по време на служба, докато проверявал дали лодките в пристанището са добре укрепени. По информация на властите той е паднал в морето, където е бил отнесен от силните вълни.

Според данни на противопожарните служби, само за едно денонощие в страната са постъпили над 1000 сигнала за помощ, от които около 670 в Атика. Повечето са били свързани с отводняване на наводнени мазета и имоти, отстраняване на паднали дървета и оказване на помощ на хора, блокирани в автомобили. В южните райони на Атика са работили над 180 аварийни екипа.

Вчера вечерта няколко къщи в южната част на Атина са били евакуирани заради дъждовете. Бурята е предизвикала и проблеми в обществения транспорт. Временно са били затворени две станции на метрото, както и е имало проблеми в придвижването на автобуси и трамваи.