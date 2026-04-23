Проучване: Изгарянето на дървесина за електроенергия е по-вредно за климата от използването на газ
Възстановяването на горите можело да да отнеме 150 години
The Guardian отразява ново проучване, което според изданието показва, че изгарянето на дървесина за производство на електроенергия може да бъде по-вредно за климата от изгарянето на газ, дори когато се използва улавяне и съхранение на въглероден диоксид.
В статията се посочва: "Резултатите поставят под съмнение плановете на няколко правителства, включително това на Обединеното кралство, да предоставят субсидии или друга финансова подкрепа за улавяне на въглероден диоксид при електроцентрали, работещи с дървесина."
Статията обяснява, че "биоенергията с улавяне и съхранение на въглероден диоксид (BECCS) се рекламира като чист начин за производство на базова електроенергия, заместващ газа и въглищата, което дори може да доведе до "отрицателни емисии", тъй като когато се отглеждат нови гори, те поглъщат CO2 от въздуха".
Въпреки това "Гардиън" добавя, че проучването е установило, че може да отнеме 150 години, за да се постигне "отрицателен въглероден баланс", отчасти поради дългото време, необходимо за възстановяване на горите, и щетите, нанесени при превръщането на земята за отглеждане на биомаса.