Възстановяването на горите можело да да отнеме 150 години

The Guardian отразява ново проучване, което според изданието показва, че изгарянето на дървесина за производство на електроенергия може да бъде по-вредно за климата от изгарянето на газ, дори когато се използва улавяне и съхранение на въглероден диоксид.

В статията се посочва: "Резултатите поставят под съмнение плановете на няколко правителства, включително това на Обединеното кралство, да предоставят субсидии или друга финансова подкрепа за улавяне на въглероден диоксид при електроцентрали, работещи с дървесина."

Статията обяснява, че "биоенергията с улавяне и съхранение на въглероден диоксид (BECCS) се рекламира като чист начин за производство на базова електроенергия, заместващ газа и въглищата, което дори може да доведе до "отрицателни емисии", тъй като когато се отглеждат нови гори, те поглъщат CO2 от въздуха".

Въпреки това "Гардиън" добавя, че проучването е установило, че може да отнеме 150 години, за да се постигне "отрицателен въглероден баланс", отчасти поради дългото време, необходимо за възстановяване на горите, и щетите, нанесени при превръщането на земята за отглеждане на биомаса.