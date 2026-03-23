Китай ще добави около 500 тераватчаса нова енергия от възобновяеми източници тази година

Много репортажи разглеждат как страните, зависими от петрола и газа, транспортирани през блокирания пролив Хормуз, реагират на войната.

В Азия Ройтерс съобщава, че представители на индустрията са потвърдили планове за увеличаване на производството на електроенергия от въглища в Бангладеш, Пакистан, Филипините, Южна Корея и Виетнам.

Добавя се, че газът заема "намаляващ дял" в производството на електроенергия в Азия от почти десетилетие поради "нарастващото използване на възобновяеми енергийни източници".

Асошиейтед Прес представя обобщение на мерките за енергоспестяване, въведени от правителствата в Азия - включително четиридневна работна седмица във Филипините и насърчаване на работата от дома във Виетнам.

Според агенцията анализатори са предупредили, че "същите трудни решения" скоро могат да се разпространят и в "икономиките, внасящи гориво, в Африка и другаде". Bloomberg посочва, че войната предизвиква "лов" за "нови доставки на гориво в Африка".

The Economist отбелязва, че въпреки възобновяемите енергийни източници и "огромните запаси" от суров нефт, Китай не може да защити напълно икономиката си от шока. Списанието посочва: "По-високите разходи ще се отразят на веригите за доставки и ще повишат транспортните разходи".

В статия, посветена на страните, които са най-уязвими от петролния шок, Forbes отбелязва, че Китай ще добави около 500 тераватчаса нова енергия от възобновяеми източници тази година, което ще покрие "цялото нарастване на потреблението на електроенергия" и ще бъде "полезно за компенсиране на липсващия петрол и [втечнен природен газ] от Ормуз". BBC News разглежда дали конфликтът ще "притисне" "бързо разширяващата се мрежа от газопроводи" в Индия.