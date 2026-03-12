БЧК: Днес, 12 март, условията за туризъм в планините щв бъдат добри
Планинската спасителна служба отчита добри условия за туризъм и зимни спортове, ясно време, умерен вятър и без инциденти; очаква се предимно слънчево
Добри са условията за туризъм в планините, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).
Времето е ясно със слаб до умерен вятър по по-високите части.
Условията са много добри за зимни спортове, посочиха още от ПСС.
Няма регистрирани инциденти за изминалото денонощие.
Според прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) в планините ще бъде предимно слънчево.
Над източните дялове на Стара планина, Странджа и Сакар преди обяд ще има значителна ниска облачност и на места видимостта ще е намалена. Ще духа до умерен вятър от изток-североизток.
Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10°, на 2000 метра – около 2°.