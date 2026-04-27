Добри са условията за туризъм в планините, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

Още по темата

Температурите варират от минус два и пет градуса. Слънчево е и духа умерен вятър.

От ПСС предупредиха, че над 2000 метра има значителна снежна покривка, в която се пропада и туристите трябва да бъдат внимателни при ходенето по такива места.

Няма регистрирани инциденти за изминалото денонощие.

Според прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) в планините ще преобладава слънчево време. В следобедните часове с развитие на купеста облачност главно над Западните Родопи, но ще е без съществени валежи. Ще духа слаб, по най-високите части умерен запад-северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10°, на 2000 метра – около 3°.

ИЗБРАНО
Кофраж се стовари от 5-ия етаж на строеж в центъра на София (снимки) Днес
Кофраж се стовари от 5-ия етаж на строеж в центъра на София (снимки)
35687
Дженифър Анистън в интензивни тренировки преди сватбата с Джим Къртис Лайф
Дженифър Анистън в интензивни тренировки преди сватбата с Джим Къртис
11383
Испания още не може да се нарадва на Алкарас, но вече полудява по новия суперталант Корнер
Испания още не може да се нарадва на Алкарас, но вече полудява по новия суперталант
6142
Китай пусна в експлоатация най-големият кораб в света за превоз на автомобили Бизнес
Китай пусна в експлоатация най-големият кораб в света за превоз на автомобили
19048
САЩ показват нов дрон, променящ концепцията за въздушна война IT
САЩ показват нов дрон, променящ концепцията за въздушна война
9159
Проф. Петър Стоянович: Охолството ще ни задуши, а бездушието ще ни довърши Impressio
Проф. Петър Стоянович: Охолството ще ни задуши, а бездушието ще ни довърши
14343
Шефът на Ryanair прогнозира фалит на европейски авиокомпании Trip
Шефът на Ryanair прогнозира фалит на европейски авиокомпании
3688
Пилешки бутчета с мед, горчица и пролетни зеленчуци Вкусотии
Пилешки бутчета с мед, горчица и пролетни зеленчуци
2319
Порталът на изобилието се отваря: 6 зодии ще забогатеят съвсем скоро Zodiac
Порталът на изобилието се отваря: 6 зодии ще забогатеят съвсем скоро
1616