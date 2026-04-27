След предимно слънчевото и топло време от последните дни, в средата на тази седмица ни очаква захлаждане, превалявания и по-често време със значителна облачност.

До края на днешния ден облачността ще бъде променлива, намаляваща и до незначителна. Температурите след обяд ще са по-ниски от вчерашните, предимно от 14 до 19 градуса.

През нощта облачността ще намалява до ясно време. Ще бъде и почти тихо, освен на североизток и по брега на морето, където ще духа слаб вятър от югоизток. Минималните температури ще са от 2 до 8 градуса и по високите котловини на запад са възможни слани.

През деня ще се развива купеста облачност и около и главно след обяд в планините и полупланинските райони на запад ще превали и прегърми. В района на Софийското поле също са възможни подобни явления с локален характер. Дневните температури ще достигнат 18 до 22-23 градуса. С няколко градуса по-хладно ще бъде по брега на морето. В низините на изток и север превалявания са по-малко вероятни. В Тракия и източните райони вятърът ще бъде слаб от изток, а в Дунавската равнина - от север.

На континента, с изключение на североизточните части, пролетта е в разгара си. Макар колебливо, посоката на температурния тренд е ясна - тя е нагоре. В много западноевропейски столици, както и на юг, температурите са над 20 градуса, има и много слънце. Студено, с температури под 5 градуса дори през деня, остава в споменатите североизточни части - в Москва ще вали дъжд и мокър сняг. В следващите дни захлаждане и превалявания предстои у нас, на Балканите.

В сряда у нас ще бъде доста хладно. Със слаб североизточен вятър при земя ще прониква по-хладен въздух и температурите в страната ще бъдат от около 10-12 на север до 17-18 в южните райони. Минималните ще са предимно от 5 до 10. Ще бъде облачно, с временни разкъсвания на облачността и превалявания от дъжд.

Хладно, на места с превалявания, ще остане над цялата страна в четвъртък. Минималните температури слабо ще се понижат също и ще са от 3-4 до 7-8 градуса, а дневните - от 7 до 12 градуса. Вятърът от североизток ще бъде слаб, в някои източни части и по морския бряг - до умерен от изток-североизток.

В петък минималните температури ще са от малко над нулата до 5-6 градуса в повечето места. По високите полета и затворени котловини има вероятност за образуване на слани. Сутрин там на места ще има мъгла и намалена видимост. В часовете преди обяд в много райони ще бъде предимно слънчево, но около и след пладне ще се образува купеста облачност и на места ще превали, възможно е и да прегърми. Явленията няма да бъдат масови или особено интензивни. Дневните температури ще започнат да се повишават и ще са предимно от 12-13 до около 17 градуса.

В събота минималните температури ще са от 2 до 7, по високите полета остава теоретична опасност от слани при изясняване и стихване на вятъра. В западната половина сутрин около водните басейни за кратко са възможни мъгли. В Източна България ще се появи до умерен североизточен вятър. Облачността ще бъде променлива, на моменти - значителна, с краткотрайни превалявания на много места в страната.

В неделя минималните температури остават без съществена промяна. През деня облачността ще бъде променлива, слънчевите часове - повече от тези в съботния ден. Краткотрайни валежи ще има само на места на изток и в планините, а дневните температури ще се повишат и ще бъдат от 13 до около 19 градуса, евентуално малко по-високи в ниските части на Дунавската равнина и Тракия на запад.

Според предварителните сценарии на моделите, в дните преди Гергьовден и на самия празник, ни очаква по-топло време, макар с умерена вероятност за нестабилно време в някои райони, главно в планините и на изток. Минималните температури ще се повишат, макар по-слабо, а дневните ще бъдат около и над 20 градуса, на места в низините докъм 24-25. С оглед на далечните към момента, срокове, тези сценарии следва да се имат предвид като вероятни, а все още не сигурна прогноза.