Един човек загина, а трима души пострадаха при инциденти, предизвикани от силен вятър в Румъния в неделния ден, съобщава агенция Аджерпрес, като се позовава на Генералния инспекторат за извънредни ситуации. Вятърът причини щети и аварии в общо 72 населени места в 18 окръга.

В град Хуш в окръг Васлуй в Североизточна Румъния мъж е бил ударен от елемент на покрива на блок, в резултат на което е починал. Трима души са пострадали от паднали клони в Букурещ и в градовете Търгу Фрумос (окръг Яш, Североизточна Румъния) и в Тимишоара (окръг Тимиш, Западна Румъния). Ранените са приети в болница. В окръг Бакъу в Североизточна Румъния дърво е паднало върху автомобил в движение, но за щастие водачът не е пострадал, информира инспекторатът.

Вятърът е нанесъл щети на 99 покрива на жилищни блокове и къщи, паднали са 109 дървета и 18 електрически стълба и са повредени 15 автомобила, съобщава Генералният инспекторат за извънредни ситуации.

Аварии са причинили проблеми с електрозахранването в 138 населени места в общо 6 окръга – Бакъу, Ботошани, Яш, Нямц, Сучава и Васлуй в Източна и Североизточна Румъния. Над 35 000 потребители са останали без ток.

Специализирани екипи продължават да работят по отстраняване на щетите от неблагоприятните метеорологични явления.

Кофраж се стовари от 5-ия етаж на строеж в центъра на София (снимки) Днес
Кофраж се стовари от 5-ия етаж на строеж в центъра на София (снимки)
35687
Дженифър Анистън в интензивни тренировки преди сватбата с Джим Къртис Лайф
Дженифър Анистън в интензивни тренировки преди сватбата с Джим Къртис
11383
Испания още не може да се нарадва на Алкарас, но вече полудява по новия суперталант Корнер
Испания още не може да се нарадва на Алкарас, но вече полудява по новия суперталант
6142
Китай пусна в експлоатация най-големият кораб в света за превоз на автомобили Бизнес
Китай пусна в експлоатация най-големият кораб в света за превоз на автомобили
19048
САЩ показват нов дрон, променящ концепцията за въздушна война IT
САЩ показват нов дрон, променящ концепцията за въздушна война
9159
Проф. Петър Стоянович: Охолството ще ни задуши, а бездушието ще ни довърши Impressio
Проф. Петър Стоянович: Охолството ще ни задуши, а бездушието ще ни довърши
14343
Шефът на Ryanair прогнозира фалит на европейски авиокомпании Trip
Шефът на Ryanair прогнозира фалит на европейски авиокомпании
3688
Пилешки бутчета с мед, горчица и пролетни зеленчуци Вкусотии
Пилешки бутчета с мед, горчица и пролетни зеленчуци
2319
Порталът на изобилието се отваря: 6 зодии ще забогатеят съвсем скоро Zodiac
Порталът на изобилието се отваря: 6 зодии ще забогатеят съвсем скоро
1616