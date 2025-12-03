3251 Снимка: iStock by Getty Images

Моделите за прогнозиране на времето в средносрочен план на водещите световни метеоцентрали не предвиждат установяване на зимно време в страната поне до средата на месец декември. Все още остава вероятност за друг развой на събитията след това, но точни прогнози за толкова дълъг период не могат да се направят.

ДО края на днешния ден над по-голямата част от страната облачността ще бъде значителна, но в много централни и източни райони тя ще е средна и висока. Ниски облаци и мъгли ще има на запад, където на отделни места ще превалява или преръмява слабо. Съществени валежи не се очакват. Температурите ще са от около 6-8 на запад до 14-15 в крайните източни райони, където ще духа до умерен вятър от югоизток.

През нощта над западните и централни райони на страната облачността ще бъде значителна, а почти ясно ще бъде в североизточните части. След полунощ по поречието на Дунав и в източните райони ще се появи слаб вятър от източната четвърт. Минималните температури ще са от около 4 до 9 градуса, малко по-високи на места по брега на морето.

Утре облачността над страната ще бъде по-често значителна, с временни намаления в Източна България. Вятърът от изток ще бъде до умерен. В западните части на Тракия и Дунавската равнина през целия ден ще има мъгли и ниски облаци.Температурите в страната ще бъдат от около 6-7 в местата с мъгли на запад до 15 в източните и североизточни райони.

В Европа в повечето места времето остава без съществена промяна - като през последните дни, с температури, обичайни за прехода между есента и зимата. Ще бъде предимно облачно, на места с мъгли и слаби превалявания от дъжд, включително и над североизточните райони на картата ни. По-меко остава по Средиземноморието, а температурите по високите места на Балканите слабо ще се повишават в следващите дни, докато в ниските места ще се задържат мъгли и ниски облаци.

Без съществена промяна ще остане времето в нашата страна в петък. Ще бъде облачно, на места - мъгливо. Дъжд ще превали на места в южните и западни райони, като по-съществени ще са валежите в югозападните части. Минималните температури ще са от 4-5 до 10 градуса, а дневните - от 8 до около 15.

В събота облачно и дъждовно ще бъде на много места в страната, а дневните температури слабо ще се понижат.

В неделя ще захладнее още малко, но привечер, отначало над северозападните райони, ще се появи слаб западен вятър и мъглите там ще се разсейват. Дъжд ще превалява над източната половина на страната и по Черноморието.

В понеделник валежите и на изток ще спират, а температурите постепенно пак ще тръгнат нагоре. Във вторник и средата на седмицата, според предварителните прогнози, дневните стойности в Дунавската равнина ще достиган и превишат 15-16 градуса, на места е възможно и да доближат 20.

В края на следващата седмица вятърът ще се ориентира от североизток, а температурите ще се понижават, все пак оставайки в рамките на или малко над нормалните за периода. Съществени валежи не се очакват.

Средносрочните прогнозни материали на метеоцентралите към момента, при цялата условност на очакванията за толкова време напред, не сочат някакви зимни сценарии поне до навечерието на Коледните празници. Все пак, все още категорични прогнози не могат да се правят.