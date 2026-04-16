"Тихото" оттегляне на кандидатурата на Индия за домакин на COP33 "отразява промяна в глобалните приоритети, като COP вече не се ползва с толкова голям престиж, колкото преди, на фона на глобалната нестабилност и натиска на вътрешните приоритети", споделят климатични експерти пред Deutsche Welle.

Домакинството на преговорите би поставило Индия в центъра на следващия цикъл на глобална оценка, добавя статията, което би означавало засилен контрол върху зависимостта ѝ от въглищата [и] траекторията на емисиите, но също така и "ангажираността ѝ с несъгласни и активистки гласове, недържавни участници и гражданското общество".

Джаянта Басу, климатичен експерт от Колката, цитиран в статията, предполага, че индийското правителство "преоценява приоритетите си преди общите избори през 2029 г.", докато други казват пред медията, че "домакинството на COP33 би имало цена... за подкрепа на глобален процес, който от гледна точка на Индия не е донесъл справедливи резултати за глобалния юг". 

The NewsMill цитира бившия индийски министър на околната среда и депутат от опозицията Джайрам Рамеш, който казва, че решението за оттегляне подкопава ангажимента на Индия към Парижкото споразумение и че правителството е имало намерение да използва COP33 за предизборна изгода.

Рамеш посочва, че до 2028 г. "може да бъде публикуван" седмият доклад за оценка на Междуправителствения комитет по изменението на климата, продължава статията, което "би могло да окаже по-голям натиск върху Индия като председател да постигне нов консенсус, който несъмнено ще включва повишаване на амбициите не само за далечното бъдеще".

