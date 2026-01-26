Зимата постепенно сдава позиции в следващите дни, като през повечето време и минималните температури ще бъдат положителни в повечето места

2054 Снимка: iStock by Getty Images

В следващите дни предстои динамично и променливо време с превалявания, но температурите ще бъдат над обичайните за периода.

Днес над страната ще бъде облачно. Над Западна България ще вали дъжд, като на места валежите ще са значителни. На изток ще остава почти без валежи до края на деня. Там ще духа умерен и силен вятър от югоизток. Температурите отново ще са в широки граници - от 2 до 5 градуса на запад и до 13-15 градуса в източната половина на страната. Сняг до края на деня ще вали само по високите части на планините.

През нощта над страната ще бъде облачно, с валежи от дъжд на много места. След полунощ и сутринта по високите полета на Западна България дъждът ще преминава в мокър сняг, но само по най-високите котловини там, като трънско и брезнишко е възможно да се образува за кратко снежна покривка от мокър сняг. В Източна България ще духа саб вятър от изток и югоизток и там температурите ще са най-високи. Минималните стойности ще бъдат от около 1-2 на запад до 8-9 в източните части на страната.

През деня остава облачно, с превалявания от дъжд. Те ще отслабват и в повечето райони няма д бъдат значителни, освен на места в Югоизточна България, където ще са придружени от гръмотевици. Максималната температури в страната ще се движи в рамките на 2 до 5 градуса в западната и половина до 12-14 на места на изток и югоизток. Там вятърът ще остане от юг-югоизток, докато в по-голямата част на страната ще бъде западен, предимно слаб до умерен.

На континента температурите бавно се повишават, като най-меко остава по Средиземноморието. Дъждове, на места обилни, се очакват на Пиринеите и Британските острови. Студено, но вече с не толкова ниски температури е в северните части на континента, а най-ниски ще бъдат те в Украйна и европейската част на Русия, където на много места вали сняг. В следващите дни и у нас, на Балканите, времето ще бъде динамично, но студове каквито имахме в началото на миналата седмица повече не се очакват.

У нас в сряда облачността преди обяд ще намалява до незначителна, но впоследствие от запад отново ще се увеличи. Минималните температури ще са от около нула до плюс 5-6, а дневните - от 8 до 13 градуса. Вятърът ще се ориентира от югозапад, предимно слаб.

В четвъртък ще бъде облачно, отново ще завали дъжд, само в планините на запад - сняг. Минималните температури ще са от 2 на запад до 10 по брега на морето и на югоизток, а дневните ще достигнат 5 градуса на запад до 13-14 на изток.

В петък времето ще остане без съществена промяна. Ще бъде облачно, макар на по-малко места и с по-нисък интензитет и с прекъсвания, ще продължи да превалява дъжд. Температурите остават без съществена промяна - положителни минимални от 2-3 до десетина градуса и дневни от 8 до 14 градуса, малко по-ниски по високите западни полета.

В събота температурите ще се понижат с 2-3 градуса, облачността остава значителна, само на отделни места ще превали.