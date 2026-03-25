Анализи предупреждават, че британските центрове за данни за AI може да увеличат CO2 емисиите далеч над правителствените оценки

Според анализ на сайта Carbon Brief емисиите от новите центрове за данни, които се очаква да задвижат AI "революцията" във Великобритания, могат да бъдат стотици пъти по-високи от правителствените оценки. В страната се разработват десетки такива обекти, което потенциално може да доведе до рязко нарастване на търсенето на електроенергия.

На фона на неяснотата за мащаба и темпа на разширяване, се засилват опасенията, че новите центрове за данни могат да застрашат климатичните цели на държавата. Анализ на британското правителство заключава, че емисиите от центровете за данни ще бъдат пренебрежимо малки, дори при бърза експанзия, резултат, който според един активист, цитиран от Carbon Brief, е "безсмислица".

За разлика от това, оценката на Carbon Brief показва, че емисиите от захранването на центровете за данни могат да са значително по-високи от правителствените стойности, ако дори малка част от необходимата електроенергия се произвежда чрез изгаряне на газ. Теоретично центровете за данни могат да работят изцяло с нисковъглеродна електроенергия, но представители на сектора твърдят, че амбициите на правителството в областта на AI изискват по-широко използване на газови мощности. Ако новите центрове за данни осигуряват голяма част от електрозахранването си от газ, това може да доведе до емисии на въглероден диоксид (CO2), съпоставими поне с годишния общ обем на Дания.

Центровете за данни са енергоемки изчислителни съоръжения, които са необходими, наред с много други приложения, за обучението и работата на сложни AI модели. Великобритания е сред водещите държави по капацитет на центровете за данни, с приблизително 1.8 гигавата (GW) съоръжения, които консумират над 2% от националната електроенергия. През следващите години този обем може да нарасне бързо, тъй като правителството цели да превърне страната в "AI суперсила".

По данни на енергийния регулатор Ofgem компании вече са "постигнали финансов ангажимент" за инвестиции в 71 нови центъра за данни, които, ако бъдат изградени, ще изискват около 20GW електроенергия. За сравнение, средното търсене на електроенергия във Великобритания през 2025 г. е било около 37GW.

Тази потенциална промяна в търсенето на електроенергия провокира тревоги сред активисти и някои депутати относно влиянието на центровете за данни върху климатичните цели на страната. Миналата година правителственият план за постигане на целта за 2035 г. отбелязва, че растежът на AI "не е включен" в прогнозите за емисиите, макар че енергийният министър Ед Милибанд заявява, че новите центрове за данни са отразени в моделирането на "общия ръст на търсенето на електроенергия".

Правителството си поставя цел за "чиста енергийна система" до 2030 г., при която ще остане само малък дял производство от газ. Допълнителното търсене от нови центрове за данни може да наложи внедряването на чисти мощности да се ускори още повече спрямо вече протичащия растеж. Ако разширяването на чистата енергия не успее да настигне търсенето, центровете за данни могат да удължат използването на газови мощности, било чрез необходимост повече газ да остане в електроенергийната система, било чрез изграждане на собствено газово производство на място.

Бъдещите емисии от центровете за данни във Великобритания са свързани със значителна несигурност и ще зависят от броя построени обекти, от това колко нисковъглеродно е захранването им и от момента, в който започнат работа. Миналата година правителството публикува анализ на климатичния ефект от своята AI стратегия, заедно с "пътна карта" за центровете за данни.

Ако същите центрове разчитат в по-голяма степен на газ, емисиите могат да бъдат стотици пъти по-високи и да надхвърлят 30MtCO2, приблизително колкото годишните емисии на Дания. Те могат да нараснат още повече, ако капацитетът се увеличи в съответствие с допълнителните 20GW търсене от центрове за данни.

Ако разширяването на центровете за данни достигне 20GW и тези обекти разчитат силно на газова енергия, емисиите могат да достигнат 70MtCO2, колкото годишните емисии на Швеция. Това би било и почти 500 пъти над горната правителствена оценка, която според правителството се базира на сценарий за "песимистична декарбонизация".

Тези стойности не са пряко съпоставими, тъй като, за разлика от специфичната за AI стойност от 11.2GW, не е ясно каква част от тези 20GW би била конкретно за AI.

Правителственото моделиране твърди, че AI емисиите през 2035 г. биха били "еквивалент на под 0.05% от прогнозните общи емисии на Обединеното кралство". Посочва се също, че "това може да е еквивалентно на годишните емисии на приблизително 5,000 до 23,600 британски домакинства".

В противовес, анализът на Carbon Brief предполага, че центровете за данни в действителност могат да бъдат еквивалентни на до 20% от прогнозните общи емисии на Великобритания през 2035 г. По отношение на домакинствата, Carbon Brief изчислява, че бъдещите центрове за данни могат да доведат до емисии, равностойни на тези на до 11.4 млн. жилища, или приблизително една трета от всички домакинства в страната.

Д-р Тим Скуайъръл, ръководител стратегия във Foxglove, част от НПО група, която настоява за по-строг държавен контрол върху емисиите от центровете за данни, заявява пред Carbon Brief, че данните на DSIT са "безсмислица и заплашват да провалят нашите въглеродни бюджети". Той казва:

"Прогнозираните от DSIT числа драстично подценяват емисиите от центровете за данни, дори според стандартите на най-оптимистичния сценарий за енергиен преход. Няма как очакваният от тях обем изчислителна мощност да бъде изграден и да произведе нищожните емисии, които те изчисляват."

В своя анализ правителството обяснява ниските стойности за емисиите с "по-ефективни модели и хардуер" и с "амбициозните цели на Великобритания за декарбонизация на електроенергийната мрежа". При запитване от Carbon Brief, DSIT отказва да предостави допълнителна информация за анализа си.

Докато Великобритания поставя центровете за данни в приоритет за AI, в индустрията се засилва натискът да се допусне разширяване на газовото производство за тази "критична" инфраструктура, както се наблюдава, например, в САЩ и Ирландия. Съобщава се, че британски разработчици вече са "се насочили към газ" чрез частни електрозахранващи решения, заради трудности при осигуряване на присъединяване към обществената мрежа.

Въпреки това, новите центрове за данни биха могли да бъдат напълно беземисионни, ако се захранват изцяло с чиста енергия на място или чрез електроенергия от декарбонизирана мрежа. Към момента повечето центрове за данни са присъединени към електроенергийната мрежа. Някои сключват договори за изкупуване на електроенергия (PPA), при които финансово подкрепят оператори на възобновяема енергия, което им позволява да описват електроенергията си като чиста.

Кейти Дейвис, ръководител политика "Енергетика и инфраструктура" в techUK, браншова организация на технологичния сектор, подчертава, че разширяването на PPA е важно за стимулиране на растежа на вятърната и слънчевата енергия:

"По този начин центровете за данни активно допринасят за допълнителност, като отключват допълнителен безвъглероден капацитет, който иначе може да не бъде реализиран."

Доклад на Aurora Energy Research от миналата година установява, че центровете за данни могат да осигурят "път към пазара" на стойност до 35 млрд. паунда за 19GW британски ВЕИ. В същото време докладът добавя:

"Ако капацитетът на възобновяемата енергия и мрежите не успеят да настигнат темпа, допълнителното търсене от центрове за данни вероятно ще бъде покрито от въглеродно интензивни източници на производство."

Планът "AI opportunities action plan" предвижда създаването на "AI growth zones", които според правителството ще бъдат в райони с "налична чиста енергия". Планира се и реформа на опашката за присъединяване към мрежата, която по думите на Дейвис е ключова:

"Съкращаването на тази опашка чрез стратегическо съгласуване и премахване на спекулативни заявления ще бъде жизненоважно, за да се гарантира, че операторите на [центрове за данни] няма да се наложи да прибягват до енергийни източници с по-висок въглероден отпечатък като последна възможност."

В отговор на анализа говорител на правителството заявява:

"Искаме Великобритания да бъде начело в AI, но сме категорични, че това трябва да се случи устойчиво. Затова нашите AI growth zones подкрепят развитие в райони с достъп до чиста енергия, а AI Energy Council разглежда как AI може да бъде захранван от отговорни, чисти енергийни източници."