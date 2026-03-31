Япония ще разреши по-широко използване на въглищни електроцентрали, за да се справи с енергийния шок, съобщава Bloomberg. 

Япония обяви, че ще разреши по-широко използване на въглищни електроцентрали в опит да засили енергийната си сигурност и да се справи с шока от войната в Близкия изток, според Bloomberg.

Агенцията твърди, че през новата финансова година Япония ще позволи на по-малко ефективните въглищни съоръжения да участват в търговете на пазара на капацитет.

Преди това достъпът на такива централи до тези търгове беше ограничен като мярка за "борба с климатичните промени", отбелязва Bloomberg.

Reuters обяснява, че Япония получава около 6% от общия си внос на втечнен природен газ (LNG) годишно през пролива Хормуз.

Агенцията добавя, че според правителството новата мярка ще спести 10% от този внос на LNG.

 

 

ИЗБРАНО
Вкарваме украинския език в обучението в училище, готвим преглед на учебниците по история Днес
Вкарваме украинския език в обучението в училище, готвим преглед на учебниците по история
122320
Водещата и майка на 4 деца Цвета Евтимов: Здравата коса започва от скалпа, а не от дължините Лайф
Водещата и майка на 4 деца Цвета Евтимов: Здравата коса започва от скалпа, а не от дължините
19763
Почина футболната легенда Борислав Михайлов Корнер
Почина футболната легенда Борислав Михайлов
34785
ЕС обмисля ограничения в потреблението на горива заради риска от продължителна енергийна криза Бизнес
ЕС обмисля ограничения в потреблението на горива заради риска от продължителна енергийна криза
12412
Китай изгради най-дългия външен ескалатор в света (видео) IT
Китай изгради най-дългия външен ескалатор в света (видео)
1321
Милко и Боряна Йовчеви: Между сцената и живота няма пауза Impressio
Милко и Боряна Йовчеви: Между сцената и живота няма пауза
1587
На какво сме готови за внимание: SEEKERS улавя пулса на новите субкултури URBN
На какво сме готови за внимание: SEEKERS улавя пулса на новите субкултури
9604
Нов първокласен бизнес салон отвори врати на Терминал 2 на Летище "Васил Левски” – София Trip
Нов първокласен бизнес салон отвори врати на Терминал 2 на Летище "Васил Левски” – София
8035
С аромат на масло: Вкусен великденски козунак на конци Вкусотии
С аромат на масло: Вкусен великденски козунак на конци
2367
Светът на мечтите на Рибите: Kак да се върнем към реалността? Zodiac
Светът на мечтите на Рибите: Kак да се върнем към реалността?
1477