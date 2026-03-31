87 Снимка: БТА/AP

Япония обяви, че ще разреши по-широко използване на въглищни електроцентрали в опит да засили енергийната си сигурност и да се справи с шока от войната в Близкия изток, според Bloomberg.

Агенцията твърди, че през новата финансова година Япония ще позволи на по-малко ефективните въглищни съоръжения да участват в търговете на пазара на капацитет.

Преди това достъпът на такива централи до тези търгове беше ограничен като мярка за "борба с климатичните промени", отбелязва Bloomberg.

Reuters обяснява, че Япония получава около 6% от общия си внос на втечнен природен газ (LNG) годишно през пролива Хормуз.

Агенцията добавя, че според правителството новата мярка ще спести 10% от този внос на LNG.