НИМХ обяви оранжев и жълт код за снеговалежи и силен вятър в страната, с риск от поледици, виелици и морско вълнение днес

Снимка: БТА

За днес е обявено предупреждение за опасни метеорологични явления: втора степен, оранжев код, и първа степен, жълт код, за снеговалежи, както и за силен и бурен вятър в по-голямата част от страната. През нощта в Североизточна България ще има и условия за поледици, показва картата с предупредителните кодове за опасни метеорологични явления, публикувана на сайта на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

НИМХ е издал за днес и жълт код за силен вятър, както и за значително вълнение по морското крайбрежие.

Валежите ще започнат да спират от запад, като най-късно това ще стане в източните райони, където през по-голямата част от деня ще се задържи облачно време със снеговалежи. След обяд облачността ще се разкъсва и ще намалява, като ще преобладава слънчево време. Ще бъде ветровито с умерен и силен северозападен вятър. Максималните температури ще са между 2 и 7 градуса, в София около 3 градуса.

В планините ще преобладава облачно време със снеговалежи. На места валежите ще са значителни и ще се натрупа нова снежна покривка. Около обяд валежите ще спират от запад, а облачността ще се разкъсва и ще намалява. Ще духа бурен до ураганен северозападен вятър, а по проходите ще има условия за виелици и навявания. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около минус 5 градуса, а на 2000 метра около минус 9 градуса, съобщават от НИМХ.