Лоши са условията за туризъм в планините, съобщиха от Планинската спасителна служба на БЧК
Oблачността е значителна, има мъгла и силен южен вятър, съоръженията не работят
Лоши са условията за туризъм в планините, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).
В планините е облачно, на места с мъгла. Температурите са от два до пет градуса и духа умерен до силен южен вятър.
Съоръженията по курортите не работят, посочиха още от ПСС.
Няма регистрирани инциденти с туристи през изминалото денонощие.
Според прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) в планините ще преобладава слънчево време. Ще има и временни увеличения на облачността, но ще остане почти без валежи. Ще духа умерен вятър от юг-югозапад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 12°, на 2000 метра – около 4°.