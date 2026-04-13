След по-ниските температури, особено сутрин, в края на миналата седмица, в следващите дни ни очаква по-топло априлско време, с близки до обичайните за средата на месеца температури.

Днес облачността ще бъде по-често значителна, но над северозападните, част от западните райони и по брега на морето ще има повече слънце. Максималните температури ще са от 14 до 19, по-ниски заради студената морска вода - по бреговата ивица. Ще духа слаб вятър от изток и югоизток. Само на изолирани места са възможни слаби краткотрайни превалявания.

През нощта облачността ще бъде значителна. В Дунавската равнина ще духа слаб до умерен вятър от изток. Минималните температури ще са в интервала от 4 до 9 градуса.

През деня значителна ще бъде облачността на север, докато южно от Балкана ще има по-продължителни слънчеви интервали. Съвсем слаби кратки превалявания са възможни само на отделни места в западните райони. В Източна България ще духа слаб до умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще са от 14 до 19 градуса, по-ниски по брега на морето.

Утре на континента най-топло ще бъде на Пиринеите и в Италия, с температури над 20 градуса. Слънчево време очаква част от Централна Европа и Украйна, а превалявания от дъжд ще има в европейската част на Русия и в Италия, където дъждовете ще са и с гръмотевици. У нас, на Балканите, температурите се нормализират и ще са в рамките на обичайните за средата на април.

У нас в сряда денят ще започне с променлива облачност, намаляваща над североизточната половина на страната до незначителна. Минималните температури ще бъдат от около 2-3 на североизток до около 8 градуса в местата с повече облаци на запад. След обяд около планините ще има купеста облачност, а дъжд ще превали главно в югозападните и на места в планинските райони. Максималните температури ще бъдат от 15 до 20 градуса.

В четвъртък незначителна ще бъде облачността по поречието на Дунав и по Черноморието, а повече облаци отново ще има на юг и югозапад. Там на места ще превали. Температурите ще се повишат още и ще са от 16 до около 22 градуса, отново по-ниски по брега на морето.

В петък минималните температури ще са от 4 до около 9 градуса, а дневните ще остават около и малко под 20. Облачността ще бъде предимно средна и висока, а ниски облаци ще има само над крайните западни и югозападни райони и там на места ще превали за кратко.

В събота и неделя температурите ще останат без съществена промяна: минималните от 6 до около 11, а дневните - от 17 до 21-22 градуса. Облачността ще бъде повече и на отделни места ще има краткотрайни валежи, възможно е и с локални прегърмявания.