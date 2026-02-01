Met Office отчита 2025 като най топлата и най слънчева година във Великобритания, с по сухи периоди, горещи вълни и ясно влияние на човешките емисии

Климатът във Великобритания отбеляза рекордна 2025 г., която се нареди едновременно като най-топлата и най-слънчевата от началото на наблюденията.

С това 2025 г. се присъединява към 2024, 2023, 2022 и 2014 сред петте най-топли години, регистрирани във Великобритания.

В този обзор правим ретроспекция на британския климат през 2025 г. и поставяме рекордната година в контекста на причиняваните от човека климатични промени. Заключенията ни са:

(Вижте и предишните ни годишни анализи за 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019 и 2018.)

Годината накратко

За да постави съвременните метеорологични и климатични условия в исторически контекст, Met Office използва дългогодишния набор от данни HadUK-Grid. Това е мрежов, географски пълен набор, който обединява наблюдателни данни за месечни температури от 1884 г., валежи от 1836 г. и слънцегреене от 1910 г.

Освен ако изрично не е посочено друго, класациите и твърденията в статията (например "най-топлата в историята") се отнасят до редовете на HadUK-Grid.

Картите на "климатичните аномалии" по-долу показват разликата между средната температура (вляво), сумата на валежите (в средата) и продължителността на слънцегреенето (вдясно) за 2025 г. спрямо периода 1991-2020. С други думи, те показват с колко по-топла или по-студена, по-влажна или по-суха, по-слънчева или по-облачна е била годината от обичайното във всяко графство на Обединеното кралство.

Картите показват, че цялата страна е била по-топла от средното, като най-големи отклонения се наблюдават в централна и североизточна Англия, в части от Северна Ирландия и в най-северозападната част на Шотландия, както и в Оркнейските и Шетландските острови.

За Великобритания като цяло количеството валежи е 90% от средното. Най-сухи спрямо нормата са районите около Есекс, Морей и Абърдийншър, където са паднали под 75% от обичайните годишни валежи.

За сметка на това някои западни графства са били малко по-влажни от средното, включително Корнуол (110%) и Къмбрия (107%).

Слънцегреенето е било над средното в цялата страна, като в Източна Англия и северна Шотландия стойностите са надхвърлили 120% от средното.

Приписване на причините

Средната абсолютна температура за Великобритания през 2025 г. е 10.09C. След 2022 г. (10.03C) това е едва вторият случай, в който годишната средна температура надхвърля 10C.

В анализа ни за климата на Великобритания през 2022 г. за Carbon Brief съобщихме за изследване на Met Office, което установява, че причиняваните от човека климатични промени са увеличили вероятността годишната абсолютна температура на страната да е над 10C 160 пъти.

Проучването заключава, че преминаването на прага от 10C, макар и без прецедент в историческите наблюдения, ще става все по-често и вероятно ще се случва веднъж на всеки три-четири години.

Три години след този анализ прагът от 10C е преминат за втори път, а е изготвен и обновен атрибуционен анализ, който оценява вероятността температурите отново да надхвърлят 10.09C, отчетени през 2025 г.

Изследването, използващо същата методология като публикацията от 2022 г., показва, че годишни средни температури над 10.09C във Великобритания се очаква да настъпват приблизително веднъж на три години при сегашния климат. В прединдустриални условия това би се случвало приблизително веднъж на 780 години.

Следователно причиняваните от човека климатични промени са увеличили вероятността средните температури да надвишат 10.09C 260 пъти.

Тези резултати показват, че рекордната годишна температура през 2025 г., макар и без аналог в историческите наблюдения, следва да се разглежда като сравнително нормална за настоящия климат.

Климатичните проекции сочат, че във втората половина на 21 век година като 2025 г. може да се окаже сравнително хладна.

Фигурата по-долу сравнява наблюденията на годишните средни температури във Великобритания (черна линия), спрямо дългосрочната средна стойност, с климатични симулации, които включват (червено/лилаво) или изключват (зелено) емисиите на парникови газове и промени в земеползването, причинени от човека.

Зелената и червената крива започват да се раздалечават приблизително от 1980-те години, което подсказва, че човешкото влияние действително е доминиращият фактор в тенденцията на затопляне. Засенченият диапазон на симулациите показва, че в настоящия и бъдещия климат са възможни години, значително по-топли от 2025 г.

По-студени години също остават възможни, но е много по-малко вероятно да преживеем студена година като 2010 г., а е изключително малко вероятно година да попадне сред 10-те най-студени за Великобритания. Най-скорошната година в топ 10 на най-студените е 1963 г.

По-топло, по-влажно, по-слънчево

Четири от последните пет години на Великобритания присъстват в топ 5 на най-топлите години от 1884 г. насам.

Серията Central England Temperature (CET) е най-дългият непрекъснат инструментален климатичен запис в света, започващ от 1659 г. Тя обхваща регион, приблизително ограничен от Ланкашър, Лондон и Бристол, и не представя цялата Великобритания. Въпреки това, когато се осреднява по години и се анализира през вековете, тя дава многовековна перспектива, която отразява климатичните вариации и промени, засягали страната.

Подобно на температурния запис HadUK-Grid, серията CET също определя 2025 г. като най-топлата година в историята. По-дългият ред данни посочва същите пет години, в същия ред, като най-топли, както е показано в таблицата по-долу.

Графиката на CET по-долу показва, че температурите през последните години са далеч извън диапазона на променливост, наблюдаван в продължение на над 300 години.

Великобритания обаче не само се затопля, тя става и по-влажна и по-слънчева. През 2025 г. е било относително сухо, с 90% от средните валежи. Това я прави най-сухата година от 2010 г. насам и я отличава от сравнително влажните 2023 и 2024 г.

Дългосрочната тенденция личи от фигурата по-долу, която показва, че 2025 г. е относително суха спрямо последните десетилетия, но не е изключителна в по-широк исторически контекст.

За последен път Великобритания е имала година сред 10-те най-сухи през 1955 г., докато и петте години в топ 10 на най-влажните са настъпили през настоящото хилядолетие. Най-влажната година в историята остава 1872 г.

Факторите зад тенденциите при годишните валежи са по-сложни, отколкото при температурата.

Важен елемент е способността на затоплящата се атмосфера да задържа повече влага. Това обаче не обяснява напълно увеличението на валежите през последните години.

Съществена роля имат и мащабните модели на атмосферна циркулация, особено явления като струйното течение и свързаните с него траектории на бури над Северния Атлантик. Те се влияят както от годишни и десетилетни колебания в климатичната система на Земята, така и от причиняваните от човека климатични промени.

Годишните суми на слънцегреенето във Великобритания също нарастват от 1980-те години, като 2025 г. поставя рекорд с голяма преднина. Това е в силен контраст с 2024 г., която е била най-мрачната година от 1998 г. насам. Това се вижда на графиката по-долу, където пунктирната линия показва дългосрочната тенденция без годишните колебания.

Причината за тенденцията при слънцегреенето също не е напълно ясна, като възможни фактори са както естествената климатична променливост, така и човешката дейност, например намаляването на регионалното замърсяване на въздуха вследствие на спад на аерозолните емисии. Климатичните проекции не дават убедителни доказателства как тези тенденции могат да се развиват занапред.

Годината на бурите

Met Office дава имена на бури от 2015 г. насам, като всеки сезон за именуване обхваща периода от септември до август.

(За повече относно именуването на бури във Великобритания вижте обяснителния материал на Carbon Brief.)

Критериите за именуване са се променяли с времето. Те отчитат метеорологичните условия и потенциалната тежест на въздействията. Затова сравненията между годините могат да показват относителни нива на бурна активност, но не бива да се приемат като напълно съпоставими.

Между сезоните 2015-16 и 2024-25 средно са регистрирани по 7.7 именувани бури годишно, с максимум 12 през 2023-24 и минимум четири през 2022-23. Това е показано на линейната диаграма по-долу.

По този показател 2025 г. не е необичайна, с шест именувани бури, две от сезон 2024-25 и четири от 2025-26. Те са изброени в таблицата по-долу.

Бурята "Éowyn" през януари донесе най-силните ветрове сред бурите през 2025 г. Met Office издаде червено предупреждение за вятър за Северна Ирландия и за югозападната и централната част на Шотландия. За северната половина на Великобритания беше издадено оранжево предупреждение. В пика на бурята бяха съобщени прекъсвания на електрозахранването в около 1m домакинства.

Бурите от октомври до декември се отличиха с продължителни и интензивни валежи в период на по-влажно време, в контраст с продължителната суша по-рано през годината.

Времето през годината

Диаграмите по-долу показват развитието на температурата и валежите през 2025 г.

Графиката по-долу представя средната дневна температура през годината, като оранжевото засенчване обозначава по-топли от обичайното условия. Общо през годината има 244 дни, 66% от всички, в които температурите са били над средното.

За разлика от това, студените периоди, отбелязани със синьо засенчване, като цяло са били кратки и не особено тежки, с изключение на събитията в началото на януари и през ноември.

Петдесет и един дни през 2025 г. попадат в най-топлите 5% за съответното време на годината според историческия запис, а само един ден, 20 ноември, е бил сред 5% най-студени.

Големият брой топли дни и почти липсата на хладни подпомагат обяснението защо 2025 г. е най-топлата година като цяло.

Най-високата дневна максимална температура през годината е 35.8C, измерена във Фавършам, Кент на 1 юли по време на раннолятна гореща вълна. Най-ниската минимална температура е -18.9C, отчетена в Алтнахара, Съдърланд на 11 януари.

Годишен максимум от 35.8C не е изключително висок за последните години, особено в сравнение с рекорда от 40.3C през 2022 г. Все пак това би било рядко явление през 20 век, когато само три години са регистрирали по-висока температура, 1932 (36.1C), 1976 (35.9C) и 1990 (37.1C).

През 21 век шест години са надхвърляли 35.8C, 2003, 2006, 2015, 2019, 2020 и 2022.

Графиката по-долу показва натрупването на валежите през 2025 г. под средното.

Кафявото засенчване, което представя дефицита на валежи спрямо средното за 1991-2020 към съответния момент от годината, подчертава колко ниски са били валежните количества през сухите пролет и лято. Долната синя линия показва как натрупването на валежите през 2025 г. се е доближило, но не е достигнало рекордно ниско ниво в края на май и в края на август.

По-влажните условия през есента доведоха до частично възстановяване, така че в края на годината общото количество достигна 90%, което е под средното, но не е изключително. Както беше отбелязано, има регионални различия.

Зима

В климатичен смисъл зимата във Великобритания включва месеците декември, януари и февруари.

Зимата на 2024-25 е била малко по-топла от средното, но не и необичайна, със средна температура 4.62C. Това е с 0.53C над средната стойност за 1991-2020. За зимните месеци са отчетени 89% от средните валежи и 94% от средното слънцегреене.

На 1 януари имаше сериозни наводнения, засегнали части от Ланкашър и южната част на Манчестър. Река Мърси достигна рекордни нива след два дни на обилни и продължителни валежи.

Най-студеният период през 2025 г. беше в началото на януари, когато в някои райони имаше значителен снеговалеж.

Бурята "Éowyn" и силните валежи в края на януари бяха най-въздействащите зимни събития, със силен вятър и наводнения, които доведоха до сериозни нарушения.

Пролет

Пролетта, включваща март, април и май, беше най-топлата и най-слънчевата в историята, а също и шестата най-суха.

Рекордът за висока температура дойде само година след предишния рекорд от 2024 г., продължавайки тенденцията към повишаване на пролетните температури във Великобритания.

(Атрибуционен анализ на Met Office за рекордните температури през май 2024 г. показа, че те са резултат от комбинация между морска гореща вълна, продължила през май и навлязла в юни, и климатични промени, предизвикани от човека.)

Времевата серия по-долу показва средната пролетна температура във Великобритания за 1884-2025. Налице е ясно изразена тенденция на затопляне от 1970-те години насам, като 2024 и 2025 г. са значително извън диапазона на променливост, наблюдаван в края на 19 и през 20 век.

Променящият се климат на Великобритания влияе върху естествените цикли на много видове и местообитания. Инициативи на гражданската наука показват, че "признаците на пролетта", например първият цъфтеж или първото изграждане на гнезда, настъпват все по-рано през годината.

Лято

Топлите, слънчеви и сухи условия се запазиха и през лятото, като почвите продължиха да изсъхват.

Имаше четири горещи вълни, които засегнаха почти всички региони на Великобритания. Две от тях бяха през юни.

Наблюдаваше се и морска гореща вълна, със температури на морската повърхност с 1.5-3C над средното за 1983-2012 в Келтско море, Ламанша и южната част на Северно море.

Атрибуционно изследване на World Weather Attribution оценява, че причиняваните от човека климатични промени са направили надхвърлянето на праговете за горещи вълни през юни около 10 пъти по-вероятно. Изследването установява и че една от юнските горещи вълни е била с 2-4C по-интензивна вследствие на човешкото влияние.

Петте най-топли лета, регистрирани досега във Великобритания, са 2025 (16.10C), 2018 (15.76C), 2006 (15.75C), 2003 (15.74C) и 2022 (15.71C).

Анализ на Met Office оценява, че при прединдустриален климат лято като 2025 г. би се очаквало приблизително веднъж на 340 години. При сегашния климат обаче подобни лета могат да се очакват приблизително веднъж на всеки пет години.

Проучването показва още, че Великобритания би могла напълно реалистично да преживява много по-горещи лета в настоящия и бъдещия климат. Събития, които някога са изглеждали като крайности, стават все по-чести.

Атрибуционно изследване на Met Office, публикувано през 2019 г., оценява, че тогавашното рекордно лято на 2018 г. има статистически период на повторяемост от около осем-девет години. Лятото на 2025 г. подобрява този рекорд в рамките на седем години, което е в съответствие с тези по-ранни резултати.

Научните данни ясно показват, че летата във Великобритания стават по-топли и че екстремните горещини зачестяват. Това може да доведе до по-съществени последствия за хората, инфраструктурата и околната среда, както сега, така и в бъдеще.

Картата по-долу показва броя горещи вълни през юни, юли и август в различните части на страната. Тя показва, че значителен брой региони са имали повече от три (зелено засенчване) или четири (розово засенчване) горещи вълни през летните месеци.

Есен

Есента и месец декември се характеризираха с нестабилно време, с меки и влажни условия през четиримесечния период.

Сезонът беше по-топъл и по-влажен от средното. Северна Ирландия отчете третата си най-влажна есен в историята, Северна Англия петата най-влажна, а Уелс десетата най-влажна.

Бурята "Amy" постави рекорд за най-висока скорост на порив при октомврийска буря, с 80Kt (92mph), измерени в Магилиган, графство Лондондери.

Други значими бури се отличиха с интензивни валежи, довели до наводнения. Бурята "Claudia" донесе силни валежи в централна Англия и Уелс в средата на ноември, които паднаха върху вече напоени почви.

През втората половина на ноември по време на студено северно нахлуване сняг засегна Северните Йоркширски плата, като имаше и силни слани. След това условията останаха като цяло меки и нестабилни до края на декември, когато силни източни ветрове донесоха по-ниски температури и твърди слани.

През 2025 г. във Великобритания бяха регистрирани редица съществени климатични рекорди, особено свързани с високите температури. Това съответства на добре установената тенденция на затопляне, която е резултат от причиняваните от човека климатични промени.

Атрибуционните изследвания продължават да предоставят допълнителни доказателства, че човешките фактори увеличават вероятността и тежестта на климатичните екстреми във Великобритания.

Много от рекордите от 2025 г. вероятно няма да се задържат дълго. Има голяма вероятност те да бъдат подобрени отново в близко бъдеще, тъй като климатът продължава да се затопля.