Анализ на сайта Carbon Brief показва, че през 2025 г. британските вятърни, соларни и биомасови електроцентрали са поставили нови рекорди, но производството на електроенергия от газ все пак е нараснало.

Увеличението на газовата генерация се дължи на окончателното прекратяване на въглищното производство във Великобритания в края на 2024 г. и на това, че ядрената енергетика достигна най-ниските си нива от половин век насам, като едновременно с това износът на електроенергия нарасна, а вносът намаля.

Към това се добавя и 1% ръст на търсенето на електроенергия в страната, след години на спад, тъй като към мрежата се присъединиха повече електромобили (EV), термопомпи и центрове за данни. Сред другите ключови изводи от данните са: Като цяло електроенергията във Великобритания е станала малко по-замърсяваща през 2025 г., като всеки киловатчас е свързан със 126 г въглероден диоксид (gCO2/kWh), което е с 2% над рекордно ниските 124 gCO2/kWh, отчетени през миналата година. Националният оператор на енергийната система (NESO) постави нов рекорд за използване на нисковъглеродни източници, известно като "zero-carbon operation", достигайки 97.7% за половин час на 1 април 2025 г.

Въпреки това NESO не изпълни целта си да управлява електроенергийната мрежа поне 30 минути през 2025 г. без никакви изкопаеми горива.

Великобритания се придвижи с малка стъпка към отделните цели на правителството, 95% от производството на електроенергия да идва от нисковъглеродни източници до 2030 г., както и това да покрива 100% от вътрешното търсене. За да бъдат постигнати тези цели, ще е необходим значително по-бърз напредък. Carbon Brief публикува годишен анализ на електропроизводството във Великобритания за 2024, 2023, 2021, 2019, 2018, 2017 и 2016 г.

През 2025 г. портфейлът от възобновяеми електроцентрали във Великобритания отчете рекордна година, като общото им производство достигна 152 TWh, което е с 6% повече спрямо предходната година. Възобновяемите източници осигуриха 47% от електроснабдяването на страната, което също е рекорд.

Този възход е показан на графиката в материала, която подчертава и края на въглищната генерация във Великобритания. Макар графиката ясно да показва, че през последните 15 години електропроизводството от газ е намалявало, през 2025 г. е отчетено леко увеличение, като производството от това гориво достигна 91 TWh. Това е ръст от 5 TWh (5%) и означава, че газът е формирал 28% от общите доставки на електроенергия. Повишението в газовата генерация е резултат от растящото търсене и нов спад в производството от ядрени мощности, което се сви до най-ниските си стойности от половин век насам, докато нетният внос и въглищата също намаляха. Годината започна с най-слънчевата пролет във Великобритания, а още към средата на декември 2025 г. вече се беше превърнала в най-слънчевата година в историята на измерванията. Това допринесе за увеличение от 5 TWh (31%) в соларното електропроизводство, подпомогнато и от скок от приблизително една пета в инсталираните мощности. Новият рекорд за соларна генерация от 19 TWh през 2025 г. идва след години на застой, през които производството от тази технология се е повишило с едва 15% за пет години. Соларният капацитет на Великобритания достигна 21 GW през третото тримесечие на 2025 г. Това е значителен годишен ръст от 3 GW или 18%.

Това са най-актуалните налични данни от Министерството за енергийна сигурност и Net Zero (DESNZ). Времевите редове на DESNZ са преработени, за да отразят по-рано липсващи данни. Вятърната енергетика във Великобритания също постигна нов рекорд през 2025 г., достигайки 87 TWh, което е увеличение с 4 TWh (5%).

Ветровите условия през 2025 г. в общи линии са сходни с тези през 2024 г., а повишението в генерацията се обяснява с допълнителен капацитет. Вятърният капацитет на страната достигна 33 GW през третото тримесечие на 2025 г., с 1 GW (4%) повече спрямо година по-рано.

