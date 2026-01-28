Годишните сметки за електроенергия на типично домакинство са се увеличили с 166 паунда от 2021 г. насам

248 Снимка: iStock by Getty Images

Високите цени на газа са причина за около две трети от увеличението на сметките за електроенергия на домакинствата още от периода преди световната енергийна криза, посочва UK Energy Research Centre (UKERC).

Новият анализ на една от водещите британски изследователски организации в сферата на енергетиката директно опровергава разпространени медийни и политически внушения, които подвеждащо се опитват да прехвърлят вината за високите сметки върху климатичните политики.

Кейлин Камачо МакКлъски, изследователски асистент в UKERC, казва пред Carbon Brief, че въпреки "подвеждащите твърдения" за цената на политиките, основният двигател на високите сметки са цените на газа. По думите ѝ:

"Макар често причините за поскъпването на потребителските сметки за електроенергия във Великобритания да се приписват най-вече на разходите по политики, нашият анализ показва, че това не е така. Колебливите пазарни цени, обвързани с газа, а не зелените политики, както предполагат някои подвеждащи твърдения, доминират реалното увеличение на сметките от 2021 г. насам."

В публикувания днес преглед на енергийната политика на Обединеното кралство за 2025 г. UKERC съобщава, че годишните сметки за електроенергия на типично домакинство са се увеличили с 166 паунда от 2021 г. насам.

Центърът уточнява, че след корекция за инфлация приблизително две трети от този ръст, или 112 паунда, се дължат на по-високите цени на газа на едро, както е показано на фигурата по-долу.

UKERC изчислява, че макар газът да осигурява само една трета от електроенергията в страната, газовите електроцентрали определят цената на едро на електроенергията около 90% от времето през 2025 г.

Според UKERC бързото навлизане на нови мощности за чиста енергия би означавало, че до 2029 г. газът ще определя цените на едро само 60% от времето, което би намалило изложеността на страната на "шокове в цената на газа".

В доклада се посочва, че нови проекти за възобновяема енергия, които се очаква да влязат в експлоатация през следващите три години, биха могли да понижат цените на едро на електроенергията с 8% спрямо сегашните нива.

UKERC твърди, че правителството може да "засили...тези низходящи тенденции", ако прехвърли по-старите възобновяеми централи към фиксирани ценови "contracts for difference" (CfDs).

Тези по-стари схеми, изградени в рамките на политика, известна като "renewables obligation", получават допълваща субсидия над цената на едро на електроенергията, което обвързва приходите им с високите цени на газа.

По-новите възобновяеми проекти с CfDs получават фиксирана цена, която не е свързана нито с цените на електроенергията на едро, нито с цената на електроенергията от газ, която ги движи.

Проф. Роб Грос, директор на UKERC, заявява в прессъобщение, че "непредсказуемите световни цени на газа все още доминират нашия електроенергиен пазар". Той добавя:

"Връзката между цената на газа на едро и цените на електроенергията продължава да е най-значимият фактор за поскъпването, което потребителите наблюдават през последните няколко години. Правителството предприе мерки по отношение на част от разходите по политики в бюджета за [миналата година], а действащите политики ще отслабят връзката с цените на газа. Но може да се направи още, за да се гарантира, че стабилните цени, предлагани от възобновяемите източници, ще се отразят в сметките на потребителите."

Анализът на UKERC показва, че нарастващите мрежови такси, свързани с инвестиции в разширяването на електроенергийната мрежа и с балансирането на търсенето и предлагането в реално време, са вторият по значимост фактор за увеличението на сметките от 2021 г. насам..

Както обяснява UKERC, новите възобновяеми проекти ще получават плащания по CfD и могат да доведат до по-високи мрежови разходи, но едновременно с това намаляват цените на електроенергията на едро. Затова пълната оценка на общото въздействие върху сметките трябва да отчита всички тези фактори.

Докладът на UKERC съвпада с друг скорошен анализ на мозъчния тръст Nesta, който посочва, че макар да има спешна нужда да се разгледат бъдещите ценови натиски от мрежови и политически такси, "ясно е, че газът остава основният източник на високите ни енергийни сметки до момента". В анализа се добавя:

"Все още е вярно, че по-високите цени на газа са основната причина за по-високите енергийни сметки за повечето британски домакинства, когато разгледате сметката като цяло. Газът не е единственият виновник, но все още е най-големият."