Първата седмица от най-късия месец от годината започва с поредно застудяване и много ниски температури. На места термометрите ще паднат до минус 15 градуса.

Днес ще бъде облачно. Дъжд ще превалява в цялата страна, без северозападните части. В източните райони ще духа силен северен вятър. Дневните температури ще бъдат от 3 до 8 градуса, в крайните югозападни части до 10-11.

През нощта срещу събота слаби превалявания ще има в източната половина на страната, като на североизток ще вали слаб сняг. Минималните температури ще са от около нула на североизток до 5-6 в останалата част на страната. В съботния ден ще бъде облачно. В низините ще духа слаб до умерен вятър от североизток и изток. Само на места в планините и северно от тях ще превали слаб сняг. Максималните температури ще бъдат от около нула до 6-7 градуса, на югозапад до около 10.

В неделя застудяването продължава. С умерен и силен вятър от североизток ще нахлува студен въздух. Ще вали сняг, като интензивни валежи и навявания ще има в южните райони, както и в планините. Температурите сутрин и през деня няма да се различават съществено и ще бъдат около и под нула градуса - от минус 2-3 до плюс 3 градуса, само в крайните югозападни части до 5-6.

В понеделник преваляванията ще продължат в южните райони. Ще бъде студено, с минимални температури от минус 10 до минус 5 и дневни от минус 7 до минус 2, само в крайния Югозапад до около нула. Преваляванията на изток ще отслабват и ще спират през нощта срещу вторник.

Утрото във вторник ще бъде най-студено, като минималните температури в местата със снежна покривка в низините  и котловините при изясняване ще паднат до около минус 15, а в повечето места ще са от около минус 12 до минус 7 градуса. През деня в западните и част от южните райони ще омекне по-осезаемо, като страната температурите ще са от около минус 2 на североизток до 5-6 в югозападните райони. Вятърът от изток ще отслабне. 

Постепенното повишение на температурите ще продължи в сряда и четвъртък. 

