Наводнения и свлачища са отнели живота на най-малко 18 души в Кения
54 000 домакинства са засегнати от наводненията, включително 6000 в столицата Найроби
Al Jazeera съобщава, че най-малко 18 души са загинали в резултат на наводнения и свлачища, предизвикани от проливните дъждове в Кения.
Добавя се, че към момента са регистрирани свлачища в окръзите Тарака Нити, Елгейо-Мараквет и Киамбу.
В статията се отбелязва, че "експертите отдавна предупреждават, че предизвиканите от човека климатични промени влошават метеорологичните условия в Кения и други източноафрикански страни".
Асошиейтед Прес добавя, че над 54 000 домакинства са засегнати от наводненията, включително 6000 в столицата Найроби.