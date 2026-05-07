Наводнения и свлачища отнеха живота на най-малко 18 души в Кения, съобщава Al Jazeera. 

Al Jazeera съобщава, че най-малко 18 души са загинали в резултат на наводнения и свлачища, предизвикани от проливните дъждове в Кения.

Добавя се, че към момента са регистрирани свлачища в окръзите Тарака Нити, Елгейо-Мараквет и Киамбу.

В статията се отбелязва, че "експертите отдавна предупреждават, че предизвиканите от човека климатични промени влошават метеорологичните условия в Кения и други източноафрикански страни".

Асошиейтед Прес добавя, че над 54 000 домакинства са засегнати от наводненията, включително 6000 в столицата Найроби.

 

 

