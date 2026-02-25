Най-малко 22 души са загинали вследствие на проливни дъждове в югоизточния бразилски щат Минас Жераис, съобщи Ройтерс, позовавайки се на местните власти.

Пожарната служба на щата потвърди 16 смъртни случая в град Жуиш де Фора и още шест в град Уба, които се намират на около 110 километра един от друг.

Президентът на Бразилия Луиз Инасио Лула да Силва изрази съболезнования към близките на загиналите в публикация в социалната платформа "Екс". "Вниманието ни е насочено към осигуряване на хуманитарна помощ, възстановяване на основните услуги, подкрепа за разселените хора и помощ за реконструиране", написа държавният глава.

Кметството на Жуиш де Фора съобщи, че около 440 души са били евакуирани заради наводнения и свлачища, причинени от валежите, като се е наложило временно да бъдат преустановени занятията в общинските училища. По данни на местните власти са мобилизирани специализирани екипи, които да реагират при инциденти и да издирват изчезнали хора.

Водещият бразилски новинарски уебсайт "Же 1" (G1) информира, че в града са в неизвестност 45 души, сред които и деца.

Правителството е обявило бедствено положение в Жуиш де Фора, за да ускори предоставянето на помощ и хуманитарна подкрепа.

Голяма част от Бразилия навлиза в пика на дъждовния сезон през местното лято, което продължава от декември до март. Това води до чести и интензивни валежи, гръмотевични бури, наводнения и кални свлачища.

От кметството на Жуиш де Фора посочиха, че настоящият февруари е най-дъждовният в историята на града, като падналите количества са над два пъти повече от очакваните за месеца. Според общинските власти ситуацията е "критична".

Националният институт по метеорология на Бразилия днес издаде предупреждения за силни дъждове в части от общо 14 щата, включително в целите щати Минас Жераис и Рио де Жанейро.

