Безпрецедентните и смъртоносни екстремни метеорологични явления често настъпват в необичайни периоди и на необичайни места

Опасната вълна от горещини, която побива рекордите за март в целия югозапад на САЩ, е нещо повече от поредното краткотрайно екстремно метеорологично явление. Това е поредният пример за все по-непредсказуеми метеорологични явления, които се случват все по-често с напредването на глобалното затопляне.

Експертите твърдят, че безпрецедентните и смъртоносни екстремни метеорологични явления, които понякога настъпват в необичайни периоди и на необичайни места, излагат все повече хора на опасност. Например, югозападът е свикнал да се справя със смъртоносна жега, но не и месеци по-рано от обичайното, като на 19 март в пустинята на Аризона беше отчетена температура от 43,3 градуса по Целзий, която счупи рекорда за най-високата температура, регистрирана през март в САЩ.

В четвъртък в Аризона и Южна Калифорния бяха отчетени предварителни стойности от 43 градуса по Целзий, което би било най-горещият ден за март, регистриран в САЩ.

"Ето как изглежда климатичната промяна в реално време: екстремни явления, които надхвърлят границите, които някога смятахме за възможни", казва климатологът от Университета на Виктория Андрю Уивър. "Това, което преди беше безпрецедентно, сега е повтаряща се характеристика на затоплящия се свят."

"На практика невъзможно без климатичните промени"

Мартската жега би била на практика невъзможна без предизвиканите от човека климатични промени, според доклад, публикуван на 20 март от World Weather Attribution - международна група от учени, които изучават причините за екстремните метеорологични явления.

Повече от дузина учени, метеоролози и експерти по бедствия, анкетирани от информационната агенция The Associated Press, поставят мартенската гореща вълна в категорията на ултраекстремните събития, заедно с такива като горещата вълна в Тихоокеанския северозапад през 2021 г., наводненията в Пакистан през 2022 г. и смъртоносните урагани Хелен, Харви и Санди.

Площта на САЩ, засегната от екстремни метеорологични явления през последните пет години, се е удвоила в сравнение с преди 20 години, според Индекса за климатични екстремни явления на Националната океанска и атмосферна администрация (NOAA), който включва различни видове екстремни метеорологични явления, като горещи и студени вълни, проливни дъждове и суша. Според анализ на АП на данните на NOAA, САЩ сега побиват с 77% повече рекорди за горещо време, отколкото през 70-те години, и с 19% повече, отколкото през 2010-те години.

В Съединените щати броят и средната стойност на климатичните бедствия, които са нанесли щети за милиарди долари, коригирани с инфлацията, през последните няколко години са два пъти по-високи, отколкото преди само 10 години и почти четири пъти по-високи, отколкото преди 30 години, според данните, съхранявани от NOAA и Climate Central, неправителствена група от учени и комуникатори, които изследват и докладват за климатичните промени.