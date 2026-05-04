Необичайна студена вълна е обхванала Гърция в началото на май, съобщиха метеоролози, цитирани от ДПА. Вместо пролетни температури, "нахлуване на студен въздух" създава зимни условия в много части на страната.

Още по темата

Силни валежи и бурни ветрове – особено в Егейско море, с пориви до 88 километра в час – влошават времето в Гърция. Това е най-студеното начало на май от десетилетия, каза метеорологът Анастасия Тираски пред гръцкото радио.

Сняг е валял в планините около Атина, на Пелопонес и дори на Крит, а на някои места е имало и градушка, съобщават репортери.

Ниските температури изненадаха много туристи, които са очаквали ранно лятно време.

"Тук е много по-студено, отколкото у дома", каза турист от Норвегия пред гръцката телевизия.

Критският новинарски портал "Неакрити" публикува също видеа и снимки на градушка, както и на светкавици и гръмотевици в района около пристанищния град Ираклион.

За фермерите обаче времето има и добри страни: след дълъг период на суша, дъждът и снегът са добре дошли, а много язовири отново са се напълнили, обясниха представители на земеделски сдружения.

Метеоролозите вече съобщават, че опасността е преминала: от понеделник времето ще се подобри значително. Температурите ще се повишат осезаемо през седмицата и на някои места може да достигнат над 27 градуса по Целзий, с бързо връщане към пролетта, пише още ДПА.

ИЗБРАНО
Наистина ли Русия е на прага на преврат? Днес
Наистина ли Русия е на прага на преврат?
26215
Met Gala 2026: Звездите превърнаха изкуството в бутафория и шоу (снимки/видео) Лайф
Met Gala 2026: Звездите превърнаха изкуството в бутафория и шоу (снимки/видео)
68633
Скандал "Мбапе" разтресе мощно Реал преди Ел Класико Корнер
Скандал "Мбапе" разтресе мощно Реал преди Ел Класико
9910
Kраят на "сигурната работа": Поколението, което напуска офиса Бизнес
Kраят на "сигурната работа": Поколението, което напуска офиса
13270
"Андурил" разкри консорциума за орбитална отбрана по проекта "Златен купол" на Тръмп IT
"Андурил" разкри консорциума за орбитална отбрана по проекта "Златен купол" на Тръмп
1305
Триумфът на българското "вокално чудо" на сцената на театър "Джузепе Верди" Impressio
Триумфът на българското "вокално чудо" на сцената на театър "Джузепе Верди"
1176
Уикенд извън картата с умен помощник на китката URBN
Уикенд извън картата с умен помощник на китката
5529
Картаген: Древната мощ на Средиземноморието и живата история на Тунис Trip
Картаген: Древната мощ на Средиземноморието и живата история на Тунис
1303
Бискоф чийзкейк Вкусотии
Бискоф чийзкейк
4049
Животът се подобрява за 4 зодии след 16 май: Очаква ги късмет, успех и нови възможности Zodiac
Животът се подобрява за 4 зодии след 16 май: Очаква ги късмет, успех и нови възможности
3340