Дъждове в Кения доведоха до смъртта на 18 души за една седмица, 54 000 домакинства са засегнати
Проливните дъждове в Кения причиниха наводнения и свлачища, убили 18 души за седмица и засегнали 54 000 домакинства, с очаквани нови валежи през май
Последните наводнения, причинени от продължаващите проливни дъждове в Кения, отнеха живота на 18 души през изминалата седмица, съобщи полицията, като повечето от смъртните случаи се дължат на удавяне, предаде Асошиейтед прес.
По данни на кенийското вътрешно министерство над 54 000 домакинства в цялата страна са засегнати от наводненията, като 6 000 от тях са в столицата Найроби.
Десетки училища и болници в цялата страна са наводнени, а 17 пътища са прекъснати.
Свлачища също са принудили хиляди хора да се преместят от западната част на долината Рифт, докато хората, живеещи по поречието на реките Тана и Ати, са призовани да се преместят на по-високи места, тъй като нивата на водата в хидроелектрическите язовири в страната се повишават. Кенийската метеорологична служба предупреди, че се очаква засилените валежи да продължат през първите две седмици на май. Силните дъждове в страната започнаха през март в началото на дъждовния сезон и оставиха след себе си разрушения, като до края на март загинаха над 100 души.