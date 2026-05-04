Силни дъждове, бури и снеговалежи в Турция причиниха наводнения, затворени пътища и щети; един загинал, десетки ранени, спряно обучение, жълт код в 30 окръга

84 Снимка: БТА/ AP Photo/Francisco Seco

Обилни дъждове, гръмотевични бури и снеговалежи, които обхващат различни части на Турция от снощи, предизвикаха сериозни наводнения, затруднения в придвижването и затваряне на пътища, съобщават турски медии. Мъж от югоизточния турски окръг Шанлъурфа е загинал, след като e бил ударен от гръм.

По информация на Анадолската агенция бурни ветрове и обилни валежи са предизвикали частични разрушения, локални наводнения и проблеми при придвижването в югоизточните турски окръзи Шанлъурфа, Диарбекир, Килис и Газиантеп. Учебният процес в окръг Газиантеп днес е преустановен, като по информация на местните власти повече от 40 училища са с отнесени покриви и счупени прозорци вследствие на лошото време.

По информация на валийството на Шанлъурфа при наводненията са пострадали 29 души, а един овчар на 27 години е загинал след удар от гръм.

По информация на ТРТ Хабер в съседния на Шанлъурфа окръг Мардин тази нощ се е образувала вихрушка, която е отнесла покриви, соларни панели и леки конструкции, а четирима граждани са пострадали от летящи предмети.

За сериозни наводнения се съобщава и в западния турски окръг Бурса, както и в северния окръг Токат, където лошото време е предизвикало срутване на голяма подпорна стена. За паднали дървета заради силните пориви на вятъра се съобщава и в някои райони на Истанбул.

В същото време ТРТ Хабер съобщава за обилни снеговалежи в западния окръг Афионкарахисар, като от вчера скоростните пътища, свързващи град Афионкарахисар с Анкара, Ушак и Сандъклъ са затворени за тежкотоварни камиони, а придвижването с леки автомобили се извършва с повишено внимание. Заради натрупалия сняг в част от общините на окръга днес е преустановен и учебният процес. За снеговалежи се съобщава и в по-високите части на окръг Анкара.

Жълт код за опасни метеорологични условия е обявен за днешния ден в общо 30 окръга на Турция, сред които са Анкара, Истанбул и Бурса.