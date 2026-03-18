Германия отново не е постигнала целите, заложени в нейния закон за климата, след като през 2025 г. емисиите са спаднали само с 0,1%, съобщава The Guardian.

Още по темата

Изданието добавя: "Германският министър на околната среда Карстен Шнайдер критикува липсата на подобрение по време на конференция в Берлин в събота... [но] както Шнайдер, така и Германската агенция по околната среда остават оптимисти, че страната може да постигне климатичната цел за 2030 г. за намаляване на емисиите на парникови газове с 65% в сравнение с 1990 г."

"Блумбърг" съобщава, че Шнайдер "призова страната да ускори преминаването към възобновяеми енергийни източници като начин да засили енергийната си сигурност и да намали зависимостта си от изкопаемите горива".

Изданието добавя: "Шнайдер отбеляза нарастващото приемане на електромобилите и термопомпите, но заяви, че като цяло "напредъкът е твърде бавен"."

Медията добавя: "Спадът в емисиите в енергоемкия промишлен сектор се дължеше до голяма степен на отслабената икономика на Германия, докато емисиите от транспортния и строителния сектор се увеличиха." 

Bloomberg продължава: "Войната в Иран послужи [като] още едно напомняне за Германия колко уязвима е промишлената основа на Европа спрямо световните пазари на петрол и газ, докато цените на енергията се покачват."

Франс-прес съобщава: "Енергоемките индустрии в Германия бият тревога за опустошителните последици от войната в Близкия изток, тъй като компаниите се борят с проблеми, вариращи от скока в цените на електроенергията до затруднените вериги на доставки."

The Wall Street Journal посочва, че германска търговска организация "отбелязва нарастващи опасения относно суровини като амоняк и фосфати" вследствие на войната в Иран.

Според  New York Times "Скокът в цените на енергията поставя германската индустрия в реална опасност."

 

 

