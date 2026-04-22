За последното денонощие в стараната са станали 18 тежки катастрофи, при които са ранени 23 души и няма загинали, съобщава на сайта си Министерството на вътрешните работи (МВР).

В столицата е имало 31 леки произшествия и три тежки. При тях няма загинали. Има трима ранени.

От началото на месеца тежките катастрофи в страната са 288, пострадали са 362 души, а 18 са загинали.

Тежките пътни произшествия от началото на годината са 1530, 1907 души са ранени, а 109 са загинали.

СЪСТОЯНИЕ НА АВТОМАГИСТРАЛИТЕ:

АМ "Тракия":

Област София:

Движението при Мухово от км 44+400 до км 46+480 в посока Бургас се осъществява с повишено внимание поради обезопасяване на пътния участък в аварийната лента. Срок до 31.12.2026 г.;

Област Пазарджик:

Движението в участъка от км 66+750 до км 80+050 посока Бургас се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 100 км/ч поради неравности. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до отстраняването им.

Движението в участъка от км 67+950 до км 80+250 посока София се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 100 км/ч поради неравности. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до отстраняването им.

Област Сливен:

Движение с повишено внимание от км 229+286 до км 273+354 в двете посоки поради почистване на канавки.Участъците са сигнализирани с пътни знаци. Срок до 24.04.2026 г.;

Област Бургас:

Движението в участъка от км 342+100 до км 348+250 посока Бургас се осъществява с повишено внимание в активната и изпреварващата лента във връзка с обезопасяване на участък от пътното платно - аварийна лента при км 346+800 ляво. Скоростта е ограничена до 80 км/ч. Водачите да се движат с повишено внимание съобразена скорост. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 22.04.2026 г.

 

АМ "Хемус":

Област София:

Движението от км 1+240 до км 8+500 в посока Варна се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 90 км/ч, а МПС над 12 т се движат само в аварийната лента, с цел повишаване на безопасността на движение през зимните месеци, поради незадоволителното състояние на настилката. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 15.05.2026 г.;

Движението от км 34+600 до км 34+100 посока София се осъществява с повишено внимание поради обследване на анкерна стена на път I-1 при км 210+200. Ограничена е външната активна лента, като движението се извършва в активната и изпреварващата лента. Срок до 23.04.2026 г.;

Движението от км 39+372 до км 42+680 на АМ "Хемус", в района на пътен тунел "Топли дол", се осъществява с временна организация на движението, при която в лявата тунелна тръба са осигурени две ленти за движение в посока София, а в дясната тунелна тръба движението се извършва двупосочно - по една лента за посока София и една лента за посока Варна, като при необходимост и в аварийни ситуации ще се въвежда двупосочно движение в дясната тунелна тръба - една лента за посока София и една лента за посока Варна. Срок до 30.04.2026 г.;

Област Ловеч:

Въведена е временна организация на движението с ограничителни елементи тип "Ню Джърси" в участъка от км 87+400 до км 87+675 в лявото платно. Срок до 02.11.2027 г.;

Движението в участъка п.в. "Боаза" - п.в. "Дерманци" от км 87+800 до км 98+150 е ограничено за МПС над 12,5 т. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 02.11.2027 г.;

Движението в участъка п.в. "Ветрино" - п.в. "Млада Гвардия" от км 385+500 до км 381+300 посока Шумен се осъществява с повишено внимание поради неравности на пътното платно. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и с ограничение на скоростт до 100 км/ч. Срок до 30.04.2026 г.;

АМ "Струма":

Област София:

Движението в участъка от км 10+200 до км 10+430 посока София се осъществява с повишено внимание поради почистване на откос при 10+300, ограничено е движението в аварийната лента. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 23.04.2026 г.

Област Перник:

Във връзка с облекчаване на натоварения трафик по АМ "Струма" при вход към кръгово кръстовище в посока София - Перник се въвежда временна организация на движение на ПВ "Даскалово" на АМ "Струма", както следва:

- Входът от гр.София по АМ "Струма" към път I-6 Перник - Кюстендил се организира през дясна външна лента на кръговото на п.в. "Даскалово" към дясна лента на път I-6 Перник - Кюстендил. За изход към път I-1(за с.Драгичево) да се обособи лява лента с зона за изчакване и знаци Б2 и Г1. Двете ленти да се отделят с физическа преграда (конуси/бализи).

- Входът от гр.София и от гр.Дупница по I-1 Владая - Драгичево се организира през средна лента на кръговото на ПВ "Даскалово" към лява лента на път I-6 Перник - Кюстендил в часовия диапазон от 16:00 ч. до 20:30 ч. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 24.04.2026 г;

Движението в участъка от км 12+450 до км 10+430 посока София се осъществява с повишено внимание поради почистване на откоси, ограничено е движението в аварийната лента. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 23.04.2026 г.

Движението в участъка от км 16+000 до км 18+000 в посока София се осъществява с повишено внимание поради аварийни дейности за почистване на откоси в часовия диапазон от 10:00 до 16:00 часа. Затворена за движение е външната активна лента, като движението се осъществява в изпреварващата и активната лента. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 23.04.2026 г.;

Област Кюстендил:

Движението при км 66+940 посока ГКПП "Кулата" се осъществява с повишено внимание поради изграждането на рекламни съоръжения. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 22.04.2026 г;

Движението при км 70+700 посока ГКПП "Кулата" се осъществява с повишено внимание поради изграждането на рекламни съоръжения. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 22.04.2026 г;

Движението при км 75+960 посока ГКПП "Кулата" се осъществява с повишено внимание поради изграждането на рекламни съоръжения. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 22.04.2026 г;

Движението при км 79+000 посока ГКПП "Кулата" се осъществява с повишено внимание поради изграждането на рекламни съоръжения. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 22.04.2026 г;

Движението при км 67+000 посока София се осъществява с повишено внимание поради изграждането на рекламни съоръжения. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 22.04.2026 г;

 

Област Благоевград:

Движението от км 97+500 до км 104+300 посока София е ограничено поради констатирано свлачище при км 103+300. Движението се пренасочва по обходен маршрут:

- от АМ "Струма" на км 104+300 по пътна връзка с път I - 1 "София - Кулата" до ПВ "Благоевград Юг" и ограничение на скоростта до началото на обходния маршрут до 70 км/ч. Водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост съгласно създадената организация на движение. Срок до 23.04.2026 г.

Движението от км 163+000 до км 166+500 се осъществява с повишено внимание поради косене на храсти. Участъкът е сиганлизиран с пътни знаци. Срок до 24.04.2026 г;

 

АМ "Марица": няма въведени ограничения.

 

АМ "Черно море": няма въведени ограничения.

 

АМ "Европа": няма въведени ограничения.

 

ІІI. ВЪВЕДЕНИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ОСНОВНИТЕ ПЪТНИ НАПРАВЛЕНИЯ:

 

  1. Проходи:

- "Върбишки" - затворен за всички МПС. Срок: целогодишно;

- "Златишки" - затворен за всички МПС. Срок: целогодишно;

- "Котленски" - отворен за всички МПС;

- "Печинско" - отворен за всички МПС.

- "Превала" - отворен за всички МПС.

- "Предел" - отворен за всички МПС

- "Приморски" - отворен за всички МПС.

- "Републиката" - отворен за всички МПС;

- "Ришки" - отворен за всички МПС;

- "Рожен" - отворен за всички МПС;

- "Айтоски" - забранен за МПС над 12 т в участъка Ябълчево - Айтос.;

- "Вратник" - отворен за всички МПС;

-"Троянски" - отворен за всички МПС, като движението се осъществява с пропусквателен режим през 30 мин.

- "Дюлински" - забранен за МПС над 3,5 т;

- "Пампорово" - забранен за МПС над 3,5 т;

- "Петрохан" - забранен за МПС над 12 т в двете посоки, както и тегленето на ремаркета, както и движението на МПС с дължина над 12 м;

- "Твърдишки" - забранен за МПС над 10 т;

ИЗБРАНО
Жертви и ранени, след като украински автобус помете десетки край Малко Търново (снимки) Днес
Жертви и ранени, след като украински автобус помете десетки край Малко Търново (снимки)
39164
Кариесите често започват там, където четката за зъби не достига Лайф
Кариесите често започват там, където четката за зъби не достига
16837
Нов трус в италианския футбол: Над 50 играчи са замесени в мрежа за проституция и райски газ Корнер
Нов трус в италианския футбол: Над 50 играчи са замесени в мрежа за проституция и райски газ
6291
След месеци на блокаж: ЕС одобри заема от 90 млрд. евро за Украйна и нови санкции срещу Русия Бизнес
След месеци на блокаж: ЕС одобри заема от 90 млрд. евро за Украйна и нови санкции срещу Русия
7224
ИТ гигант публикува политическия манифест на новата технорепублика IT
ИТ гигант публикува политическия манифест на новата технорепублика
8118
Балсамирането на легендата Майкъл Джексън Impressio
Балсамирането на легендата Майкъл Джексън
7398
Порастването на Алена Вергова: за любовта и ревността в живота ѝ и 80-те, в които би "избухнала" URBN
Порастването на Алена Вергова: за любовта и ревността в живота ѝ и 80-те, в които би "избухнала"
6438
Ryanair съкращава срока за чекиране на багаж до час преди полет Trip
Ryanair съкращава срока за чекиране на багаж до час преди полет
13100
5 супи, идеални за пролетта Вкусотии
5 супи, идеални за пролетта
2043
Три типични грешки на Телец и как да ги избегне Zodiac
Три типични грешки на Телец и как да ги избегне
1763