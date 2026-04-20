Най-ниски температури, на места под 10 градуса денем, ще има в средата на седмицата

През тази седмица, освен на места днес, няма да се радваме на високите априлски температури от последните дни.

До края на днешния ден облачността ще бъде променлива, по места - често значителна. Дъжд от краткотраен тип ще превали на места, като по-висока вероятност за подобни явления има около планините в Централна и Източна България и в Добруджа на североизток. В Дунавската равнина ще се усили вятърът от запад-северозапад и за кратко ще бъде умерен, възможни са и силни пориви.

Все още сравнително топло, с максимални температури от около 18 до 23-24 градуса. Подобни стойности няма да имаме в следващите няколко дни.

През нощта облачността временно ще намалява до незначителна, а краткотрайните превалявания на места в южните и източни райони ще спират. Ще духа слаб вятър от запад. Минималните температури в повечето места ще са от 6 до 11 градуса.

Още преди изгрев от северозапад и запад отново ще се заоблачи и ще завали дъжд. До обяд валежи ще има в западните и централни части, а след това - и в източните райони. Съществени валежи, в отделни райони над 20 литра на квадратен метър ще има в някои части на Предбалкана, в източните и югоизточни части. В планините над 1500 метра ще вали сняг. В западната половина на Дунавската равнина валежите ще спират, а облачността ще се разкъсва. Дневните температури в страната ще бъдат от 13 до около 18 градуса, но по високите котловини и в Предбалкана ще остават по-ниски.

Западна и Централна Европа е под влияние на мощен антициклон с център над Исландия и времето е по-хладно от миналата седмица, но предимно слънчево, макар в някои места - ветровито. По-топло е на юг, по Средиземноморието. Студеният въздух от Западна Европа ще прониква и у нас, на Балканите в следващите дни и температурите ще се понижават, облаците ще бъдат повече, ще вали и дъжд.

У нас в сряда времето ще бъде облачно, на много места - дъждовно, а температурите ще се понижат чувствително. Минималните ще са от 4 до 9, а дневните ще са от 7 до около 12 градуса. Ще духа слаб североизточен вятър. Дъжд ще вали на много места в страната, като по-значителни валежи ще има преди обяд над южните, а в следобедните часове - на места над източните райони. Снежната граница в планините ще слезе още и над 800-900 метра надморска височина ще вали сняг.

В четвъртък вятърът ще се ориентира от запад и на места я Дунавската равнина ще бъде умерен. Облачността ще бъде променлива. Преваляванията ще спрат навсякъде, освен на места в планините на югозапад, където са възможни краткотрайни валежи. Минималните температури ще бъдат от около 3 до 8 градуса. Максималните стойности ще се повишат и ще бъдат от 11 до 16, по-високи в северозападните райони.

В петък остава ветровито, с често значителна облачност и вероятност за краткотрайни валежи в много райони на страната, но като количество в повечето места няма да бъдат значителни. Температурите ще са почти без промяна спрямо предния ден.

В събота и неделя съществена промяна на времето няма да има. Остава с променлива облачност, вероятност за краткотрайни валежи на места, но и слънчеви интервали, предимно в низините. Температурите сутрин ще са предимно от 3 до 9 и на места в котловините, защитени от вятър, при изясняване, са възможни слани. Максималните температури в събота ще бъдат от 13 до 17-18, а според предварителните сценарии на моделите в неделя ще се повишат с 2-3 градуса.

Тъй като динамиката на процесите около страната ни е голяма през тази седмица, следете редовно прогнозите ни в следващите дни. С голяма вероятност, обаче, температури над 20 градуса, каквито имахме на много места в низините последните дни, няма да видим поне до неделя-понеделник.