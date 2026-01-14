 Планът на САЩ да експлоатира петрола на Венецуела може да изчерпи 13% от въглеродния бюджет за границата от 1,5 °C

Според анализ, публикуван в The Guardian, плановете на САЩ за венецуелския петрол могат да "изчерпят повече от една десета от оставащия въглероден бюджет на света, необходим за ограничаване на глобалното затопляне до 1,5 °C" до 2050 г.

Анализът на фирмата за отчитане на въглеродните емисии ClimatePartner моделира въздействието върху въглеродните емисии от растежа на производството на петрол във Венецуела, пише вестникът, добавяйки, че растежът на производството "ще окаже все по-голям натиск върху климатичните цели и рискува да вкара Земята още по-дълбоко в климатична катастрофа".

Друга статия в Guardian казва, че решението на администрацията на Тръмп да изтегли САЩ от "ключовия климатичен договор на ООН", UNFCCC, миналата седмица "може да е било незаконно".

Освен това New York Times твърди, че действията на Тръмп по отношение на UNFCCC, венецуелския петрол и използването на правителствената власт за съживяване на местната въглищна промишленост, като същевременно се задушава чистата енергия не само игнорират климатичните промени, но и вероятно влошават проблема. 

