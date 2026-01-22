Голяма част от територията на САЩ ще бъде обхваната от тежки зимни условия в края на тази седмица. Очакват се температури далеч под нулата, обилни снеговалежи и опасни заледявания. Причината е деформация на полярния вихър, предизвикана от сблъсъка между необичайно топлите арктически води и студения континентален въздух, предаде Асошиейтед Прес.

Още по темата

Метеоролозите предупреждават, че две трети от източната част на страната са застрашени от зимна буря, чиито щети могат да бъдат съизмерими с тези на мощен ураган. Прогнозите сочат, че студената вълна ще се задържи до началото на февруари, което означава, че натрупаният сняг и лед ще се топят бавно.

Бурята, която се очаква в петък, ще се разпростре от Ню Мексико до Нова Англия и крайните южни щати. Според Националната метеорологична служба около 230 милиона души ще бъдат засегнати от температури под -7°C, а близо 150 милиона - от силни снеговалежи и поледици.

Отново жълт код за поледици в Кърджали, Хасково, Русе и Разград
Виж още Отново жълт код за поледици в Кърджали, Хасково, Русе и Разград

Полярният вихър - огромна маса арктически въздух, която обикновено остава над Северна Канада и Аляска - в момента се разширява на юг. Процесът е подсилен от атмосферни вълни над Сибир и незаледените зони на Арктика. В комбинация с влагата от Калифорния и Мексиканския залив това ще доведе до тежки заледявания в много райони. Експертите подчертават, че тези екстремни явления са резултат от затоплянето на Арктика, което придава допълнителна енергия на полярния вихър и буквално "изтласква" ледения въздух към вътрешността на континента.

ИЗБРАНО
Калушев с 21 имота в България, купил и 5 декара край хижа "Петрохан" от държавата за €2500 Днес
Калушев с 21 имота в България, купил и 5 декара край хижа "Петрохан" от държавата за €2500
74298
Разкриха причината за смъртта на Катрин О'Хара Лайф
Разкриха причината за смъртта на Катрин О'Хара
9637
Днес на Олимпийските игри: Внимание към българите в ски бягането и биатлона (Програма) Корнер
Днес на Олимпийските игри: Внимание към българите в ски бягането и биатлона (Програма)
4302
Agriventures Connect 2026: Среща на иновациите, инвестициите и устойчивото развитие в агро-хранителния сектор Бизнес
Agriventures Connect 2026: Среща на иновациите, инвестициите и устойчивото развитие в агро-хранителн...
3592
Снимка показва Илон Мъск на вечеря с Джефри Епстийн и водещи фигури от Силициевата долина IT
Снимка показва Илон Мъск на вечеря с Джефри Епстийн и водещи фигури от Силициевата долина
11952
Националният конкурс "Път към славата" се завръща с мащабна програма и рекорден награден фонд Impressio
Националният конкурс "Път към славата" се завръща с мащабна програма и рекорден награден фонд
2705
Градове и чудеса: Най-странното и забележително от седмицата URBN
Градове и чудеса: Най-странното и забележително от седмицата
2988
Тайните на Мавриций: Изумителният подводен водопад Trip
Тайните на Мавриций: Изумителният подводен водопад
1099
Гювеч със свинско контрафиле Вкусотии
Гювеч със свинско контрафиле
1576
Тези зодиакални знаци могат да обичат някого години наред, без да го показват Zodiac
Тези зодиакални знаци могат да обичат някого години наред, без да го показват
917