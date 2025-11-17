Температурите в някои дни в източните райони ще са с до 10 градуса над обичайните за края на есента

407 Снимка: iStock by Getty Images

През нощта облачността ще бъде значителна. Дъжд ще превали в крайните северозападни и южни райони. Вятърът ще бъде слаб до умерен, все още от юг и югозапад. Минималните температури ще бъдат от около 6 на северозапад до 15 в югоизточните райони.

През деня утре ще бъде облачно. Вятърът в северозападната половина на страната ще се ориентира от северозапад и с него ще прониква по-студен въздух. Дъжд ще превали над северозападната половина на страната, докато в югоизточните райони облачността все още ще бъде средна и висока и ще остава без валежи. Там вятърът ще бъде от югозапад, умерен и временно силен. Максималните температури ще са от 10 до 15 в западната половина на страната и все още до 20-22 в югоизточните райони.

Западните и централни части на континента са под влияние на по-студена въздушна маса и там е ветровито, с по-ниски температури от тези от миналата седмица. по-топло остава само в крайните югоизточни части на континента с най-топла столица Атина. У нас в следващите дни времето ще бъде по-динамично, но температурите като цяло ще бъдат по-често над обичайните за края на есента.

През нощта ще бъде облачно. Дъжд ще вали на места главно в Западна и Северна България. По поречието на Дунав ще духа предимно слаб североизточен вятър, а в източната половина на страната - умерен и по места все още силен южен. Това определя и широкия температурен диапазон на температурите сутринта в сряда: от около 6-8 в северозападните и западни части до 15-16 градуса на югоизток.

През деня утре, сряда, ще има значителна облачност. Дъжд ще превалява на отделни места в страната, а в югоизточните райони и по брега на морето вятърът ще остане умерен и силен, от юг. След обяд температурите ще бъдат от 10-12 на северозапад до 18-21 в източните и южни райони.

На континента постепенното понижение на температурите продължава и на места, като североизточните му части те ще доближават зимни стойности около и само малко над нулата. Там ще има райони с превалявания от сняг.

Слънчево, но хладно, ще бъде в някои райони в центъра на континента, а по-меко и топло остава само в Италия и южните части на Балканите.

У нас в четвъртък и петък остава по-топло от обичайното за сезона, освен на места в ниските западни части на низините и някои котловини. Там температурите ще бъдат около, на места и под 10 градуса денем, докато на изток и по хълмистите места отново ще доближават стойности докъм 20 градуса. Облачността ще бъде променлива, често значителна, но в източните и част от южните райони - предимно средна и висока.

По-динамично време и понижение на температурите ни очаква в почивните дни. За повече подробности относно този период следете прогнозите ни следващите дни.