Проучване предвижда 75% повече валежи в пустинята Сахара във втората половина на XXI век, предава БТА.

Във втората половина на XXI век повишаването на глобалните температури може да донесе 75% повече дъжд в пустинята Сахара в сравнение със средно измереното, сочи проучване на Илинойския университет в Чикаго (UIC), публикувано в Climate and Atmospheric Science, съобщава "Сайънс дейли".

Пустинята Сахара е известна като едно от най-сухите места на Земята с около 7,62 см валежи годишно - едва една десета от дъжда, който пада в Чикаго, но ново проучване предполага, че това може да се промени драматично в следващите няколко десетилетия. Увеличение на валежите се предвижда и в части от Югоизточна Африка и в централните южни части на континента според екстремните климатични сценарии.

"Изменението на моделите на падането на дъждовете ще засегне милиарди хора в рамките на Африка и извън нея", обяснява водещият автор на проучването Тиери Ндетацин Тагуела, докторант по климатични проучвания в Колежа за свободни изкуства и наука към UIC. "Трябва да започваме да планираме - от борба с наводненията до засаждане на издръжливи на сушата култури".

Тагуела посочва, че разбирането как увеличаването на температурите влияе на валежите е жизненоважно за разработването на стратегии за адаптация. В своето проучване той използвал съвкупност от 40 климатични модела, за да симулира летните валежи в Африка през втората половина на XXI век (2050 г. - 2099 г.) и сравнил резултатите с данни от периода 1965 г. - 2014 г.

Били разгледани два климатични сценария - единият предполага средни емисии от парникови газове, другият - високи емисии.

И при двата сценария се предвижда валежите в по-голямата част на Африка да се увеличат до края на века, въпреки че промените варират в зависимост от региона. При пустинята Сахара се наблюдава най-голямото увеличение от 75%, докато в Югоизточна Африка ще падат 25% повече валежи, а в централните южни райони на континента - около 17% повече. В контраст на това се очаква, че в югозападната част на Африка климатът ще стане по-сух, като валежите ще намалеят с около 5%.

"Според прогнозите нивото на валежите в Сахара почти ще се удвои, което е изненадващо за такъв сух регион", казва Тагуела. "Но въпреки че при повечето модели има съгласуваност за общата тенденция за по-влажни климатични условия, все още съществува значителна неопределеност в прогнозирането на количеството валежи. Подобряването на тези модели е важно за по-голямата сигурност при регионалните прогнози", допълва той.

Увеличаването на валежите е до голяма степен свързано със затоплянето на атмосферата. По-високите температури позволяват на въздуха да задържа повече влага, което допринася за по-силни валежи в някои области. Изменението в моделите на атмосферната циркулация също засягат как и къде падат валежите, като понякога това води едновременно до по-влажни и по-сухи региони на континента.

