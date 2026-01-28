През декември ЕС обяви план да се откаже от ефективната забрана за автомобили с двигатели с вътрешно горене от 2035 г

180 Снимка: iStock by Getty Images

Продажбите на изцяло електрически автомобили в ЕС за първи път изпреварват тези на бензиновите през декември, предават световните агенции.

Продажбите на електромобили с батерии за първи път изпревариха тези на бензиновите автомобили в ЕС през декември, съобщава Ройтерс, позовавайки се на данни на индустриалната група ACEA.

В статията се казва: "През декември ЕС обяви план да се откаже от ефективната забрана за автомобили с двигатели с вътрешно горене от 2035 г., отстъпвайки пред призивите на автомобилните производители, които изпитват затруднения."

Добавя се, че анализаторите очакват електромобилите да наберат популярност въпреки промяната в политиката. Bloomberg съобщава, че продажбите на EV са нараснали с 30% на годишна база през 2025 г., като представляват около една пета от общия пазар.

В материала се казва още, че компании, включително Volkswagen и Porsche, са отстъпили от стратегиите си за електрификация, за да отчетат по-бавната траектория на растеж.

Отделно, The Sun отразява публична консултация на остров Джърси за забрана на вноса и регистрацията на бензинови и дизелови автомобили от 2030 г.