Лек нов снеговалеж усложни възстановяването в североизточните щати след рекордна буря, оставила лед, транспортни смущения, опасни тротоари и проблеми за хора с увреждания

56 Снимка: БТА

Лек снеговалеж премина днес през части от североизточните райони на Съединените щати, докато хората, тръгнали към работа и училище, се опитваха да се придвижат след мощната буря, която остави големи количества сняг по улиците и тротоарите от Мериленд до Мейн, предаде Асошиейтед прес.

Прогнозите сочеха нови 2,5 до 7,6 сантиметра сняг, което е значително по-малко от предходната буря. Според Националната метеорологична служба обаче разтопеният сняг вероятно е замръзнал през нощта, като на места е образувал тънък леден слой, който прави пътищата опасни и хлъзгави.

Силната снежна буря през тази седмица постави градовете в трудна ситуация, тъй като трябва да разчистват огромни преспи, без да има признаци, че снегът скоро ще се стопи.

Само в Ню Йорк до вчера вечерта са били разпръснати 65 милиона килограма сол, съобщи кметът Зохран Мамдани. Отделно са наети най-малко 3500 души като извънредни работници за снегопочистване. Смяната се заплаща по 30 долара на час, а задачата е да се почиства снегът от обществените улици и автобусните спирки.

Въпреки това обемът работа остава голям, особено когато става дума за подобряване на достъпа за хората с увреждания.

Джеф Питърс, говорител на Центъра за независимост на хората с увреждания в Ню Йорк, определи части от града като непроходими.

"Ще намерите част от тротоара, която е разчистена, а след това има пътека в снега не по-щирока от 15 сантиметра, по която може да се върви само с единия крак пред другия и няма място за детска количка, ролатор, проходилка или патерици", каза Питърс. "След това стигате до ъгъла и той не само че не е изчистен, но в края му има нещо като ледник."

Тина Генет, която използва електрическа инвалидна количка, е била принудена сама да разчиства двора си тази седмица, след като в Харисвил, щата Роуд Айлънд, разположен на около 27 километра северозападно от Провидънс, са паднали над 84 сантиметра сняг.

"На практика нямам избор, ако служебното ми куче иска да излезе навън", каза Генет вчера. По думите й в Харисвил има доброволческа програма за почистване на сняг, но през последните няколко години не се е намерил нито един доброволец.

Бурята в понеделник засипа региона, доведе до отмяна на полети, прекъсна транспортни връзки, събори електропроводи и отне живота на поне един човек. Метеорологичната служба съобщи, че в Роуд Айлънд са паднали над 0,9 метра сняг, повече от количествата при историческата виелица от 1978 година, засегнала североизтока на страната.

Бившият главен изследовател в Националната агенция за океански и атмосферни изследвания, метеорологът Райън Мауе, заяви, че ако целият сняг, паднал от Мериленд до Мейн, се струпа само върху квартала Манхатън, снежната покривка би достигнала височина над една миля.

В Нюпорт 21-годишният Джоузеф Бутрос е бил намерен в безсъзнание в автомобил, затрупан със сняг, в понеделник вечерта, съобщи местната полиция. Студентът от Университет "Салве Реджина" е откаран в болница, където е обявен за починал вследствие на отравяне с въглероден оксид.

В Ню Йорк работниците ще използват големи басейни с топла вода, в които ще се изсипват значителни количества сняг и лед, съобщи изпълняващият длъжността комисар по чистотата Хавиер Лохан. По време на бурята миналия месец по този начин са били разтопени 11,5 метрични тона сняг.

В заснежения Провидънс общинските власти извозват снега до пет различни места, каза Джош Естрела, директор по комуникациите в общинската администрация. По думите му предизвикателството е толкова сериозно, че може да се определят и допълнителни площадки за изсипване на сняг.

Днес някои големи училищни райони възобновиха присъственото обучение, включително във Филаделфия, където през първите два дни на седмицата занятията бяха онлайн. Училищата отвориха отново и в Бостън, където през изминалата седмица бяха затворени заради зимната ваканция.

В Ню Йорк над 900 000 ученици от най-голямата държавна училищна система в страната имаха редовен учебен ден вчера. Много ученици, заедно с родителите си или настойниците си, си проправяха път през високи преспи и избягваха разпръсквачите на сол по пътя към училище сутрин.

Електрозахранването беше възстановено за много от стотиците хиляди хора, останали без ток в щатите Масачузетс, Ню Джърси, Делауеър и Роуд Айлънд. Въпреки това близо 160 000 абонати на електроразпределителното дружество в Масачузетс все още бяха без електричество рано тази сутрин.

През последните дни бяха отменени хиляди полети от и към Съединените щати. От днес обстановката започна да се нормализира, макар че близо 200 полета остават отменени, според сайта за проследяване на полети "Флайт Ауеър" (FlightAware). Международното летище "Теодор Франсис Грийн" (T. F. Green International Airport) в Роуд Айлънд отвори отново вчера. Днес част от полетите излетяха, а други бяха отменени.

Когато полетът на Джейми Майърс кацна в Ню Йорк от Буенос Айрес вчера вечерта, кабината, пълна с облекчени пътници, избухна в аплодисменти. Жителката на Манхатън е трябвало да се прибере още в неделя, но е била възпрепятствана от отменен полет и значително закъснение.