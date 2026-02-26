Януарските валежи в Турция оказаха положително влияние върху селскостопанското производство и повишиха нивата на водните ресурси в страната, съобщи Анадолската агенция. Продължителните и обилни дъждове очертаха обнадеждаваща ситуация, най-вече в Югоизточна Турция и Анадола.

По данни на статистика, изготвена от Министерството на земеделието и горите на Турция, количеството валежи в Централна Турция в началото на 2026 г. е най-високото за последното десетилетие, в Югоизточна Турция е най-високото от 14 години, а във всички останали региони надхвърля както средните стойности, така и нивата от 2025 г. В резултат на това се отчита висока почвена влажност, както и развитие на зърнените култури на различни етапи, съобразно климатичните особености в отделните части на страната.

През 2025 г. недостатъчните валежи и сушата доведоха до спад на нивата в язовирите в Турция до критични стойности и до въвеждане на воден режим в големи градове като Анкара, Истанбул, Бурса, Измир, Мугла. Към момента обаче в страната няма риск от суша, нито заплаха за земеделската продукция, посочват още от Министерството на земеделието и горите.

