През нощта и утре ще бъде ветровито, с умерен, в Дунавската равнина и Източна България – временно силен, вятър от запад-северозапад. Облачността ще бъде променлива, преди обяд – често намаляваща до предимно слънчево време. Минималните температури ще са между 4° и 9°, а максималните ще са между 16° и 21°. В София минималната температура ще бъде около 6°, максималната – около 17°, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология. Атмосферното налягане ще се повишава и ще бъде по-високо от средното за месеца.

По Черноморието облачността ще бъде променлива, намаляваща до предимно слънчево. Ще духа умерен, временно силен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 14° и 17°. Температурата на морската вода е 12°-13°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В планините облачността ще бъде променлива, често намаляваща до предимно слънчево време. Ще духа умерен и силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 11°, на 2000 метра – около 4°.

През почивните дни ще бъде предимно слънчево, с временни увеличения на облачността. Вероятността за валежи е малка. Вятърът ще бъде слаб до умерен от западната четвърт, температурите ще се повишат още, в неделя минималните ще са между 5° и 10°, а максималните – между 20° и 25°. Късно през деня в неделя вятърът ще се усили и ще се ориентира от север, с него за кратко ще проникне студен въздух. (НИМХ)

Вълна от реакции от страна на ДБ принуди Асен Василев да отстъпи
ВИП пристигане с 30 души екип: Деспина Ванди вече е в София (снимки)
Нов трус в италианския футбол: Над 50 играчи са замесени в мрежа за проституция и райски газ
Пазарът на труда влиза в нова фаза. Кои професии ще загубят най-много?
Ревю: Стил и издръжливост в едно? Отговорът е HONOR 600 Lite
Лишава сина си от наследство, завещава го на приятелка
Живот на Play: Aудиокнигите са новата терапия за съвременния човек
Ryanair съкращава срока за чекиране на багаж до час преди полет
5 супи, идеални за пролетта
72-часов прилив на късмет след 24 април 2026 г.: 5 зодии ще получат внезапен пробив
