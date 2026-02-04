71 Снимка: AP/БТА

В речта си при представянето на бюджета на Индия в неделя министърът на финансите Нирмала Ситараман отдели 2,2 млрд. долара за "ускоряване на внедряването" на технологии за улавяне, използване и съхранение на въглероден диоксид [CCUS], съобщава Bloomberg.

Добавя се, че планът има за цел да намали емисиите от пет силно замърсяващи сектора през следващите пет години: енергетика, стомана, цимент, рафинерии и химикали. Обявяването на бюджета идва "в момент, когато индийските индустрии с високи емисии са изправени пред риска да се сблъскат с въглеродния граничен данък на ЕС", пише Times of India.

От създаването на "специални коридори за редкоземни елементи" в крайбрежните и богати на минерали щати на Индия до освобождаване от мита, бюджетът бележи по-силен тласък за изграждането на екосистема за критични минерали в Индия, съобщава Indian Express. Т

Тези коридори "имат за цел да интегрират добива, разделянето, преработката, научните изследвания и производството, като намалят зависимостта на Индия от вноса на редкоземни елементи", обяснява Down to Earth.

The Hindu Businessline отбелязва междувременно, че над 45 % от вноса на редкоземни минерали в Индия е от Китай.