Вятърната енергия осигури 24 процента от електричеството в Европа за денонощие, водени от Ирландия, Дания и Германия, при едва 0,5 процента в България
Според данните в днешния бюлетин на платформата WindEurope Power Numbers, през последните 24 часа делът на електроенергията, произведена от вятърни централи в Европа, е 24 процента.
Вятърните турбини на сушата са осигурили 20,6 процента от общото производство на електроенергия, или 1,935 гигаватчаса, докато морските вятърни паркове са допринесли с 3,5 процента, равняващи се на 326 гигаватчаса.
Най-висок относителен дял на вятърната енергия в електроенергийния микс за изминалото денонощие е отчетен в Ирландия, 66,7 процента, Дания, 66,1 процента, и Германия, 54,5 процента. В България този показател е 0,5 процента.
По произведени количества електроенергия от вятър водят Германия с 898,3 гигаватчаса, Франция с 224 гигаватчаса и Испания с 220,4 гигаватчаса, показва още справката. В България са произведени 0,6 гигаватчаса.